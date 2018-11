2) CALTANISSETTA - Camera di Commercio, ore 09:30 Seminario "Sicurezza sul Lavoro e Innovazione Tecnologica ? Industria 4.0", organizzato da Inail, Ordine degli Architetti e i Consulenti del Lavoro.

3) CATANIA - Centro Zo, ore 10:00 Si apre la quarta edizione del Fil Fest, il Festival della Felicita' Interna Lorda, quest'anno dedicato al tempo, in programma fino al 2 dicembre.

4) PALERMO - Caffe' del Teatro Massimo, piazza Verdi, ore 11:00 Conferenza stampa del senatore del Pd Davide Faraone, candidato per la segreteria regionale dei Dem alle Primarie Siciliane del 16 dicembre, che presenta il suo progetto #AvantiSicilia!".

5) MESSINA - Comando Provinciale dei Carabinieri, ore 11:45 Il comandante provinciale dei carabinieri Col. Lorenzo Sabatino presenta alla stampa il Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri 2019.

6) CATANIA - Comando provinciale carabinieri, ore 12:00 Il comandante provinciale dei carabinieri Col Raffaele Covetti presenta alla stampa il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2019.

7) PALERMO - Chiesa Valdese, Sala Teatro, via dello Spezio 43, ore 16:30 Incontro dal titolo "Politeama Differenzia" indetto dal presidente Marco Frasca Polara con tutti gli attori responsabili delle diverse azioni legate alla differenziata

8) PALERMO - Spazio Cultura Libreria Macaione, Via M.se di Villabianca 102, ore 17:30 Presentazione del libro del giornalista Riccardo Lo Verso "La tela dei boss Pentiti e segreti. La verita' sul Caravaggio rubato".

9) PALERMO - Palazzo Branciforte, Largo Gae Aulenti 2, ore 18:00 44/a edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello con due giorni di eventi e incontri con gli autori premiati: Davide Enia, Michele Mari, Laura Pariani e Alberto Casadei. Conclusione venerdi' 30, alle 12:30, con una conferenza stampa.

1) SIRACUSA - Urban center, Via Nino Bixio, ore 09:00 Primo 'Ecoforum provinciale sui rifiuti e l'economia circolare', organizzato da Legambiente. Partecipano, tra gli altri, l'assessore regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilita' Alberto Pierobon e il presidente di Legambiente SICILIA Gianfranco Zanna.