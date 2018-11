Avvenimenti previsti per oggi, venerdì, in Sicilia.1) PALERMO - Palazzo dei Normanni, Sala Mattarella, ore 9:00 XLVI congresso del'Associazione Italiana di Studi Semiotici, dal titolo "Politiche del Gusto - Mondi comuni, sensibilità estetiche, tendenze alimentari".2) SIRACUSA - Piazza Adda, ore 9:00 Manifestazione dal titolo '100 piazze per differenziare' nell'ambito del progetto 'Munnizza free' di Legambiente.3) SIRACUSA - Palazzo Bianca, sala convegni, ore 9:00 Seminario di formazione, alla presenza del presidente Ucei Noemi di Segni ed Annie Sacerdoti, sui siti e la storia dell'ebraismo nella Sicilia Orientale dal titolo "Siti e storia dell'ebraismo della Sicilia orientale". Fino all'1 dicembre.4) RAGUSA - sala briefing del Comando Provinciale Carabinieri, ore 09:30 Conferenza stampa per illustrare le attività di p.g. condotte dai reparti dipendenti.5) ADRANO (CT) - Palazzo Bianchi, Sala F. De André, Piazza Umberto, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione dei Cantieri di Salute mentale 2018/19 organizzati in occasione della Giornata nazionale della Salute mentale.6) CATANIA - Università, palazzo centrale, aula magna, ore 10:00 Convegno dal titolo "Geotermia di bassa entalpia. Nuove prospettive per uno sviluppo energetico sostenibile". Partecipa, tra gli altri, il presidente dell'Ordine regionale dei geologi Sicilia Giuseppe Collura.7) PALERMO - Cantieri Culturali alla Zisa, ore 10:00 Social Express Italia presenta SEI Palermo, tre giorni dedicati al mondo digital e dei social network.8) CATANIA - Prefettura, ore 10:15 Il sottosegretario all'Interno, Stefano Candiani, incontra il prefetto Claudio Sammartino. Previsto un incontro con la stampa.9) CATANIA - Amt, Via S. Euplio 168, ore 10:30 Assemblea generale dell'Associazione trasporti (Asstra) Sicilia, che riunisce le aziende di trasporto locale, per discutere delle problematiche di settore a livello regionale e nazionale.10) PALERMO - Bottega di Libera Palermo, Piazza Castelnuovo 13, ore 10:30 Incontro aperto alle scuole e alla cittadinanza in occasione dei primi dieci anni del bene confiscato alla mafia dal 2008 assegnato a Libera.11) TRAPANI - Aeroporto Birgi, ore 11:00 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci visiterà domani mattina l'aeroporto di Trapani Birgi. Il governatore incontrerà il Consiglio di amministrazione di Airgest, la società di gestione dello scalo, per un confronto sulle difficoltà della struttura trapanese e sulle strategie di rilancio adottate dal governo regionale.12) PALERMO - Assessorato al Turismo, via Notarbartolo 9, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della III edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero, in programma il 3 dicembre in Sicilia. Sarà illustrati anche il rapporto dell'Osservatorio sul Turismo per l'Economia delle Isole che fotografa l'andamento e le potenzialità del settore.13) CORLEONE (PA) - Palazzo Cammarata, ore 12:00 Insediamento del nuovo sindaco Nicolò Nicolosi. Il passaggio di consegne verrà effettuata dalla commissaria al nuovo primo cittadino.14) AIDONE (EN) - Museo Archeologico Regionale, ore 16:00 Presentazione, in occasione della manifestazione nazionale "Arte è Scienza", dei risultati delle due campagne di indagini diagnostiche non invasive realizzate nel 2014 e 2018 nell'ambito del progetto di ricerca, "Morgantina a colori", dedicato allo studio della policromia nei reperti di età greca dell'antica città.15) AGRIGENTO - Antiquarium di Santa Maria dei greci, ore 18:00 Sebastiano Tusa, Sergio Alessandro e Gabriella Costantino invitano all'inaugurazione dell'antiquarium di Santa Maria dei greci. (ANSA).