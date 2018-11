Scattano quattordici arresti con l'operazione 'Lampedusa' della squadra mobile del capoluogo, in corso dalle prime luci dell'alba insieme ai colleghi di Reggio Calabria, Agrigento e Siracusa., ma pusher di fatto. Per il loro lavoro ufficiale, raggiungevano i mercati rionali ed in tal modo spostavano la droga senza destare sospetto., l'organizzazione si occupava anche del traffico di hashish e marijuana, con una articolata suddivisione dei ruoli e la comunicazione con i referenti delle singole province di destinazione dello stupefacente.non mancavano fonti di approvvigionamento locali, come per esempio, la piantagione indoor di marijuana scoperta e sequestrata in territorio di Villafrati, nel Palermitano, nel 2017 e “curata” da un soggetto alle dirette dipendenze di uno dei principali esponenti dell’associazione.