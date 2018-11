Emanuele Rizzo e Francesco Portanova, anche loro con precedenti e già coinvolti in operazioni antidroga. Basti pensare che Emanuele Rizzo due anni fa venne arrestato per il trasporto di due chili di hashish e 210 grammi di cocaina: nella sua abitazione furono trovati quasi duecentomila euro in contanti.

Gianluca Gambino, invece, avrebbe effettuato ripetute consegne giornaliere attraverso appuntamenti telefonici. Dalle indagini è inoltre emerso che Dante Parisi, insieme alla nuora Alessandra Pepati trasportava la droga in Sicilia orientale, per rifornire anche il lentinese Vincenzo Terranova, pregiudicato.

. Era questo l'escamotage dei venditori ambulanti diventati pusher, tramite i quali la droga arrivata dalla Calabria giungeva a Palermo, Agrigento, Siracusa e Lampedusa. Il meccanismo ormai collaudato dell'organizzazione di trafficanti e spacciatori smantellata oggi dalla squadra mobile, si basava sul trasporto, tramite auto e camion, della sostanza stupefacente che veniva poi smistata proprio dai commercianti attraverso i mercati rionali delle varie province.A capo dell'organizzazione, come hanno accertato le indagini coordinate dalla Dda, i fratelli Giuseppe e Salvatore Bronte, di 24 e 49 anni. Entrambi della zona del Villaggio Santa Rosalia, sarebbero stati punti di riferimento sia per Domenico Stilo, trentenne calabrese che riforniva il gruppo della droga destinata allo smercio siciliano, che per i vari pusher con cui, in molti casi, sono emersi rapporti di parentela. Braccio destro dei fratelli al vertice, Giuseppe Bronte, cugino dei Bronte e anche lui pregiudicato.I Bronte sarebbero spesso entrati in azione, inoltre, per riscuotere i crediti "vantati" nei confronti degli spacciatori e risolvere le problematiche legate al mancato pagamento delle partite di stupefacenti. E' proprio uno dei due fratelli a capo dell'organizzazione a ribadire ad uno dei venditori ambulanti-pusher, di essere l'unico interlocutore: "D'ora in poi solo con me devi parlare".Ad aiutarlo nella distribuzione anche in provincia, il fratello e il cognato, anche loro tra i quindi arrestati del blitz. Si tratta di. Grazie ad interventi del genere riusciamo a dare un quadro confortante sulle capacità della polizia nel monitorare il traffico di sostanze stupefacenti e a lanciare un messaggio che si fonda sulla sicurezza": "Un lavoro di ampio respiro - ha aggiunto Rodolfo Ruperti, che guida la squadra mobile - grazie al quale siamo riusciti a stabilire ruoli e responsabilità di ogni persona coinvolta in un giro molto vasto. Sono anche emersi i collegamenti del rifornitore calabrese con ambienti della 'ndrangheta".- ha concluso Agatino Emanuele, dirigente della sezione Narcotici della squadra mobile - perché partita dalla Calabria e poi snodata nelle varie province siciliane. Salvatore Capraro è stato arrestato a Lampedusa, l'agrigentino che si recava spesso nell'isola, con la motonave partita da Porto Empedocle, per lo smercio della droga precedentemente importata dall'organizzazione".