Da qui l'escamotage narrativo del duo registico Albanese - Loforti di raccontare la visione forse troppo ottimistica della Borghese contrapponendole il pensiero più cauto del video maker palermitano Igor d'India.

Due protagonisti: Alessandra ed Igor, molto diversi tra loro per età, background culturale e stili di vita, ma forse anche per questo adatti ad intervistare e riflettere insieme ad alcuni protagonisti della cultura e della società per sbrogliare la matassa di informazioni che si sono rincorse su Palermo nell’ultimo anno; da Letizia Battaglia a Yuri Ancarani, da Wasis Diop al Sindaco Leoluca Orlando e molti altri.

Igor ed Alessandra intraprendono così un percorso parallelo ma tenuto insieme dallo stesso fil rouge: questa città è davvero cambiata? Palermo è finalmente all'altezza della propria bellezza?

Il film non offre risposte, ma suggerisce domande: che sia cambiata o no, è qui che vogliamo fermarci?

“Ho sentito l’urgenza di voler raccontare il cambiamento di Palermo, fermare questo 2018 in immagini. L’incontro con Alessandro, Carlo e Igor è stato un arricchimento personale e ha fatto bene al lavoro. L’obiettivo non è stato tirare delle conclusioni ma piuttosto stimolare uno sguardo sul futuro e su una città che, finalmente, è tornata ad essere apprezzata in tutto il mondo tra incredulità e gioia dei palermitani”, dichiara Alessandra Borghese.

“Volevamo uno spazio per riflettere su Palermo. Il problema però, è che Palermo è una città che, qualsiasi cosa tu possa fare o pensare, tende a contraddirti. E contraddicendoti, ti induce all’immobilismo del pensiero e dell’azione. Abbiamo allora deciso di affidarci a due voci opposte, lasciandoci trascinare da due protagonisti che, se non avevano delle risposte certe su questa storia del cambiamento, ci sembravano portavoce di quelle più ragionevoli. E li abbiamo messi alla ricerca di qualcosa” - dicono invece Albanese e Loforti, i due registi e sceneggiatori del film.

Il film si sforza quindi di aprire soprattutto a una riflessione sul futuro della città e dei siciliani in generale. Un futuro a cui, i palermitani, sembrano etimologicamente poco avvezzi.

Il film sarà disponibile su www.corriere.it a partire dal 2 dicembre 2018.

