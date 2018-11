L'ennesimo incidente mortale a Palermo si è verificato poco prima delle 14 in viale Regione Siciliana, sulla carreggiata in direzione Trapani, di fronte al noto bar "Baby Luna".Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, a quali non è rimasto che accertare il decesso.Vicino alla motocicletta si trovano due mezzi, il loro coinvolgimento nel tragico schianto è in fase di accertamento. Si attende il medico legale. Nella zona si registrano forti rallentamenti alla circolazione, incolonnamenti sin dal carcere Pagliarelli.