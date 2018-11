PALERMO - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo hanno sequestrato oltre 6 chili di hashish nascosti in un pacco spedito con un corriere. Il pacco senza destinatario aveva creato allarme tra i dipendenti di una ditta di spedizioni del capoluogo siciliano. Quando l'incaricato della consegna si è accorto che il plico, dal peso di 10 chili e proveniente dalla Spagna, riportava destinatario e luogo di consegna di fantasia, sono scattate le procedure di sicurezza. Sono intervenuti i finanzieri che con l'aiuto di una unità cinofila, hanno ispezionato la scatola trovando l'hashish. Quella dei pacchi della droga sembra essere una modalità utilizzata sempre più spesso per il traffico di droga. Per questo la guardia di finanza, soprattutto in porti ed aeroporti, interviene con servizi di controllo delle merci in transito. (ANSA).