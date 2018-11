Non possono esserci alibi circa la corretta gestione degli ormai ex commissari delle aziende, ricordo infatti che il regime commissariale imponeva una mera gestione ordinaria senza che venissero assunte scelte che potessero impegnare le amministrazioni a seguito di politiche in materia di gestione delle risorse umane nonché della fornitura di beni e servizi", aggiunge. E ancora: "L'assessorato per la Salute deve rapidamente avviare un controllo sull'operato gestionale dei commissari indirizzando in tal senso il nuovo management ed ove vengano riscontrate irregolarità trasmettere gli atti agli organi competenti che sia magistratura ordinaria e contabile".

PALERMO - "Avviare un'immediata indagine sugli atti posti in essere nell'ultimo trimestre, soprattutto nell'ultima settimana, di regime commissariale delle aziende sanitarie alla luce delle segnalazioni degli ultimi giorni". E' ciò che dichiara Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare Popolari e autonomisti–Idea Sicilia e vice presidente della sesta commissione legislativa dell'Ars. "