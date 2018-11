PALERMO - Un laboratorio di orticultura per bambini, esibizioni musicali, reading letterari con, al centro di tutto, il tema della raccolta differenziata e delle buone pratiche legate alla sostenibilità ambientale. È il “Sabato Giusto”, l’evento in programma domani mattina all’interno del Giardino dei Giusti, in via Alloro, promosso dalla Prima Circoscrizione del Comune di Palermo in collaborazione con Rap, Srr, Servizio Ambiente del Comune di Palermo, Comitato dei Giusti e Cooperativa Orto Capovolto.Un’occasione per affrontare con la cittadinanza il tema della raccolta differenziata e del riciclo alla vigilia dello Step 3 del progetto Palermo Differenzia 2, che. Attraverso i “Racconti giusti”, piccoli interventi della durata di 20 minuti, esperti del settore scioglieranno ogni dubbio affrontando, tra gli altri argomenti, il tema del riciclo creativo e dell’alimentazione biologica a chilometro zero. Ma sarà anche un modo per far conoscere le realtà attive sul territorio e i nuovi progetti in cantiere, come quello del “Mercato Giusto”, che partirà, proprio all’interno del Giardino dei Giusti, la prossima primavera.Alle 13.20 partirà il Green attack, un corteo di sensibilizzazione che dal Giardino dei Giusti si snoderà lungo tutto il centro storico cittadino.Durante l’evento sarà allestito anche un Eco-Punto in cui si potranno chiedere informazioni sulla raccolta differenziata “porta a porta” e si potrà ritirare il proprio Kit.ore 11.00 Da aglio nasce aglio_Laboratorio di orticoltura per bambini (età 4+) a cura di Orto Capovoltoore 10.30PALERMO DIFFERENZIA 2 - STEP 3Interverranno:Massimo Castiglia, Presidente della I Circorscrizione del Comune di PalermoGiuseppe Norata, Presidente di RapSergio Marino, Vicesindaco e Assessore al Verde e alla Vivibilità Urbanadalle 11.00 alle 13.20RACCONTI GIUSTI:ore 11.00 Il Centro Storico Differenzia_Siete pronti a fare la differenza? Strumenti e consigli per i residenti del Centro Storico con Giovanna Paradiso (Conai)ore 11.20 Per un Mercato più Giusto_Presentazione del comitato dei giusti e del nuovo progetto Mercato Giustoore 11.40 Coltivare la città_Buone pratiche in campo di AgriCultura tra ambiente e alimentazione con Angelica Agnello e Federica Barreca (Orto Capovolto)ore 12.00 Free from_Consigli utili su come liberarci dalla plastica monouso con Greenpeace Gruppo Locale di Palermoore 12.20 Artigiani del riciclo_Buone pratiche di riciclo creativo con gli artigiani del Centro Storico di Palermoore 12.40 Rusulè_Reading sotto gli alberi di Giorgio Filippo D'amatoore 13.00 Chitarra e voce in giardino_ con Alessandro Venzaore 13.20 Partenza Green Attack