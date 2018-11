n appezzamento fronte mare di circa 10 mila metri quadrati sul quale il comune avrebbe avuto diritto di prelazione.

Accadeva nel 2014 e a svelare lo scandalo furono, due anni dopo, nel 2016,

su richiesta dell'allora sindaco del comune

.

Ieri, quattro anni dopo, sono arrivate le prime condanne:

, funzionario del Genio Civile di Messina,

, alla pena di 4 anni di reclusione e interdizione per 5 anni dai pubblici uffici;

, allora dirigente dell’ufficio Patrimonio dell’Assessorato regionale all’Economia, a 2 anni e 4 mesi. Dichiarato poi definitivamente falso l’atto di valutazione a ‘prezzi stracciati’ siglato a suo tempo per la vendita. Due le assoluzioni piena con la formula "per non aver commesso il fatto", a favore di Loredana Giuffrè e Ninfa Cangemi.

Quest'ultima, monrealese, stenta a crederci mentre, con una certa ritrosia, racconta cosa ha passato negli ultimi due anni:. Ho sempre lavorato con onestà e invece mi sono ritrovata al centro di una vicenda come questa, travolta dalle maldicenze e dai pregiudizi. Ho subito due anni di sofferenze, di ansie, sto male, le persone per bene difficilmente superano un'esperienza come questa". La Cangemi era difesa dagli avvocati Piero Capizzi, sindaco di Monreale, e Giuseppe Pipitone., allora sindaco di Furnari. Dalla sua denuncia si era poi sviluppata l'inchiesta della Procura. "Ho fatto il mio dovere tutelando gli interessi dei beni pubblici fruibili al pubblico, tra l'altro si tratta di una delle parti più belle del nostro litorale", aveva concluso.