SCIACCA (AGRIGENTO) - Una vasta campagna di sterilizzazione di gatti (randagi e non) è in corso a Sciacca (Ag), nell'ufficio veterinario dell'Asp all'interno di un locale del comune. L'iniziativa, completamente gratuita per chi ne fa richiesta, è stata promossa dall'Associazione animalista "Balzoo", impegnata anche nella raccolta alimentare e di antiparassitari a favore del mantenimento di cani e gatti padronali da parte di persone in difficoltà economica."L'associazione - dice la presidente di Balzoo Adriana Montalbano - ha messo a disposizione del Comune e dei veterinari un kit ambulatoriale per gli interventi di sterilizzazione. Sterilizzare i gatti, anche quelli da compagnia, non è un atto disumano, ma un provvedimento necessario per evitare il proliferare incontrollato di felini sul territorio". Il problema che, soprattutto a Sciacca, interessa anche i cani. Lo scorso mese di febbraio con l'avvelenamento di una trentina di randagi in località Muciare.(ANSA)