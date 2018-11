. L'agrigentino Salvatore Capraro, tra i quindici arrestati nell'operazione antidroga della squadra mobile, sarebbe stato disposto anche a pagare il biglietto aereo e ad ospitare in casa sua, chi gli offriva grosse quantità di sostanza stupefacente da "piazzare".. A contattare Capraro - arrestato dalla polizia proprio a Lampedusa - era stato Gaetano Rizzo, ritenuto braccio destro dei cugini Bronte, entrambi al vertice del gruppo di trafficanti e pusher."Ho una cosa buona", aveva detto a Capraro, chiedendogli poi dettagli su come doveva comportarsi. Il suo interlocutore, infatti, si trovava a Lampedusa: "Perché non mi vieni a trovare? Perché non mi vieni a trovare qui all'isola. Vieni che ti ospito un giorno, due giorni. Sentimi un minuto - aveva proseguito Capraro - prendi l'aereo e vieni che ti ospito io. Cinquanta euro ci vogliono per l'aereo, ti pare quanto ci vuole". Di fronte ai dubbi di Rizzo, aveva poi insistito: "Perché ti dico vieni qua e parliamo. Prendi l'aereo oggi stesso, poi te ne scendi. Te lo pago io il ritorno, che vuoi che ti dico"."Allora faccio una cosa, sai che faccio? - Aveva risposto Rizzo -. Mi porto a mia moglie con i miei figli". "Dai, che gli facciamo fare due bagni ai bambini, andiamo...". "Caso mai - aveva aggiunto - dai ora vediamo".il fornitore di Rizzo non aveva più "roba buona", ma soltanto "immondizia": "Fratè, tu lo sai, non è che io ti racconto bugie. hai problemi se non è ora, ma è un'altra volta? Non puoi mangiare?". "Mangiamo lo stesso - rispondeva Capraro - va bene vita mia". Rizzo, rassicurandolo, aveva concluso: "Vedi che ad agosto sono da te, mi vengo a fare una settimana, io mia moglie e miei figli".