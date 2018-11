VUOLLY, il mobile wallet arriva sugli smartphone

Se il mercato delle App è in continua espansione e il nostro smartphone è in grado di ospitare funzionalità che semplificano le nostre azioni quotidiane, Vuolly è lo strumento valido per offrire significative opportunità agli esercenti, ai consumatori e alle banche sempre più in cerca di metodi di scambio digitali e relazioni innovative abilitate dai sistemi di pagamento già previsti nella nuova normativa europea della PSD2.

che sta già trasformando le abitudini dei consumatori., l’app digitalizza tutte le tessere presenti nel portafoglio con la massima sicurezza: carte fedeltà da mostrare direttamente alla cassa, carte di credito, iban e documenti personali da condividere o memorizzare sul proprio smartphone. Questa soluzione permette di svuotare il portafoglio dalle carte che si accumulano e si dimenticano nello stesso istante in cui si compila il modulo preceduto da un “Lei ha già la nostra carta? Metta una firma qui e ad ogni tot di spesa le verrà applicato uno sconto” e quando ne abbiamo bisogno, magicamente spariscono dal portafoglio o dalla borsa.basta accendere la fotocamera per digitalizzare la carta e trovarla sempre sul proprio smartphone, comodo no? Vuolly utilizza la fotocamera per la scansione e la memorizzazione delle carte di pagamento e dei documenti personali, la geolocalizzazione invece per filtrare le carte fedeltà dei negozi più vicini alla posizione rilevata dell’utente.a premi registrato su Blockchain “Winwithvuolly” dalla durata di 3 mesi. Dal 13 Novembre al 13 Febbraio gli utenti possono partecipare al concorso e vincere FILO TAG, un piccolo dispositivo elettronico che ritrova gli oggetti smarriti., gli utenti che avranno soddisfatto le tre semplici regole, verranno inseriti automaticamente in una lista certificata e registrata sulla rete. Un algoritmo, eseguendo una funzione randomica, estrarrà dalla lista i 50 vincitori.verrà gradualmente abbandonato per utilizzare lo smartphone come unico dispositivo ed è per questo che la società è già a lavoro per implementare servizi di pagamento in grado di semplificare le operazioni che attualmente richiedono molto tempo, garantendo alti livelli di trasparenza e sicurezza.Maggiori dettagli sul sito www.vuolly.com/concorso/