"Fermatevi! Ragionate, seppellite l’ascia da guerra e mettete da parte l’odio e i rancori personali. C’è un partito da salvare e una storia da salvaguardare! Questa guerra fratricida sta facendo male a tutti noi. Dimostrate serietà e maturità politica. Rinviamo i congressi di circolo e i provinciali". L'appello è lanciato sulla propria pagina Facebook dal"Ragioniamo tutti insieme, - prosegue - c’è un clima pesantissimo dentro e fuori il partito. Rischiamo di non parlare a nessuno ed essere autoreferenziali. C’è il rischio che salti tutto. Concentriamoci sulle primarie, sulle differenti idee di partito. Le primarie devono essere una festa e ad oggi le premesse dicono altro. Non siamo nelle condizioni materiali ed oggettive di celebrare i congressi di circolo, figuriamoci quelli provinciali. In un paio di giorni si può solo organizzare una pizza tra amici, non i congressi di circolo. (Per questi forse saremo pronti il prossimo anno. Forse!) Ma conoscete lo stato di salute del Pd siciliano? Avete girato i territori e i circoli? Non esiste più nulla, nessun tesseramento, circoli chiusi, saracinesche abbassate, segretari dimessi e voi chiedete di fare i congressi di circolo? Ma in quali condizioni - conclude Musca - e per arrivare dove? Fermiamoci tutti! Ragioniamo".