. Oggi alla Cala di Palermo, presso il Polo nautico “Oltre le Barriere” della Lega Navale Italiana Sezione Palermo Centro, sono state varate due barche a vela costruite dai ragazzi del carcere minorile Malaspina, nell'ambito del progetto "Giovani Leader". Il progetto è stato co-finanziato dal Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consigli dei Ministri e dall’Unione Europea, e gli enti attuatori dell’azione sono stati la stessa Lega Navale, la cooperativa Azzurra e la cooperativa La Conca d’Oro., in carico ai Servizi minorili dipendenti dal Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, Complesso Demaniale Malaspina di Palermo; in particolare, all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e alla Comunità per i Minorenni con annesso il Centro Diurno Polifunzionale.. Dieci di loro hanno partecipato alle attività veliche e alla costrizione delle due barche a vela, realizzate in un cantiere di Palermo sotto la supervisione dell’ingegnere Francesco Belvisi, varate oggi in presenza dei rappresentati delle istituzioni coinvolte nel progetto. Parte dell’evento anche un’esibizione velistica dei ragazzi che hanno partecipato al corso di apprendimento, insieme ai frequentanti delle attività sportive presso la Lega Navale alla Cala., coordinatore del corso di vela e vice-presidente della Lega Navale Italiana, Sezione Palermo Centro – I ragazzi hanno imparato a governare una barca a vela e a far parte di un equipaggio dove il rispetto delle regole è fondamentale. La Lega Navale di Palermo offre gratuitamente lezioni di vela a giovani disagiati e a rischio di emarginazione poiché crede fortemente nell’utilizzo dello sport come opportunità di crescita e di integrazione"., per via dello svolgimento, proprio a Palermo nella stessa giornata di oggi, di una prova del XXII campionato invernale del sabato di vela d’altura organizzato dalla Lega Navale Italiana e la Società Canottieri di Palermo.