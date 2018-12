L’atmosfera natalizia accompagna questo primo fine settimana di dicembre, con un weekend da trascorrere tra mostre, concerti e mercatini di Natale.A Palermo, sabato 1 dicembre alle 18, sarà inaugurata la mostra “Frammenti di una visione”, dedicata al grande maestro da poco scomparso Bruno Caruso, attraverso una selezione di opere rappresentative, tratte da prestiti di importanti collezioni private, che appartengono ai suoi cicli artistici più conosciuti e amati. L’appuntamento è alla Galleria La Piana Arte Contemporanea, in via Isidoro La Lumia 79.L’arte incontra il sociale, invece, con l'artista tunisino Ramzi Harrabi che racconta il tema delle migrazioni attraverso una varietà di opere che vanno dalla scultura alla pittura su tela e legno. La mostra è visitabile dal 1 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.Per il ciclo "Tra le due case del Principe: a Palermo sulle tracce del Gattopardo", torna l'iniziativa del parco letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sabato, a partire dalle ore 16, dalla chiesa di San Giorgio dei Genovesi l'itinerario ripercorre gran parte dei luoghi del centro storico di Palermo che fanno da sfondo a episodi del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.E' in programma anche l'itinerario "Sulle tracce dei Florio – parte I : la nascita di un impero economico nella Palermo dell’800". Sabato dalle 21.30, dalla statua di Vincenzo Florio al Foro italico, attraversando i quartieri a mare del centro storico fino in piazza Ignazio Florio al Borgo Vecchio, lungo il percorso si scopriranno le tracce delle tante attività della famiglia dei Florio, come straordinaria avventura imprenditoriale ed umana, che ha segnato la Palermo dell’800.Un altro appuntamento speciale è nel cuore di Ballarò, con le visite serali alla chiesa e al campanile del Complesso Monumentale di Santa Chiara, organizzate da Terradamare. Sabato 1 dicembre, i turni di visita sono in programma dalle 18.30 a mezzanotte.Come ogni primo sabato del mese, il Castello La Grua Talamanca di Carini apre per delle visite guidate in orario serale, in programma l'1 dicembre dalle 20 alle 23.Al Teatro Libero di Palermo il primo dicembre l'appuntamento è alle 21.15, con lo spettacolo "André e Dorine", che trascende le barriere linguistiche e parla d'amore e rapporti di coppia.Sabato 1 dicembre alle ore 21.30 e domenica 2 dicembre alle 18.30 l'appuntamento è anche al Teatro Biondo di Palermo con "Gelsomino H", una storia che parla di disabilità, di sentimenti e di emozioni, che fa parte della stagione del Teatro Ditirammu.Per la nuova stagione del Teatro Sant'Eugenio, sabato 1 dicembre alle 21.15 e domenica 2 novembre alle 18.15, va in scena "L'hotel del libero scambio", brillante e coinvolgente commedia, adattamento dell'associazione G. dell'opera in tre atti "L'Hôtel du libre échange".Va in scena al teatro Politeama "Punkte", di Karlheinz Stockhausen, un’opera dedicata al barone Francesco Agnello nella cui villa di Siculiana si era rinchiuso nel 1962 per scrivere quella che si rivelò un’esplosione nella storia della musica europea, paragonabile solo al Sacre du Printemps di cinquant’anni prima.Sanlorenzo Mercato ospita, invece, il "Freddie Mercury Memorial Day" sabato 1 dicembre. Protagonisti della serata sono i Good Company, storica tribute band palermitana dei Queen, che rendono omaggio ad uno dei grandi miti della storia della musica con una serata ricca di eventi e iniziative.Sabato 1 dicembre a partire dalle 20.30 Chiara Minaldi si esibisce dal vivo accompagnata in trio da Ciccio Leo alle tastiere e Fabrizio Francoforte alla batteria, al Museo Salinas di Palermo.Continuano gli appuntamenti della Fondazione The Brass Group con la rassegna "Brass in Jazz", sabato 1 dicembre si esibisce l’artista di fama internazionale Chiara Civello in “The Voice” con un doppio turno, alle 19 e alle 21.30.Mentre, al Country Disco Club, una serata con Daddy's Groove, il team di dj-producer composto da Carlo Grieco (producer e performer) e Peppe Folliero (producer) firmata TNOS The Night Of Sicily.Domenica 2 dicembre alle 20.30, invece, due grandi nomi della musica europea si incontrano sul palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo, Gabriele Ferro dirige tre opere dei compositori Johannes Brahms e Aldo Clementi.Cultura, identità e tradizione bagherese a Palazzo Butera, con lo "Sfincione Fest ", in programma sabato 1 e domenica 2 dicembre. Un fine settimana dedicato al principe dello street food con storie, curiosità ed aneddoti sull’amata pietanza e anche momenti di intrattenimento per grandi e piccini con animazione e giochi a tema, esibizioni di gruppi folkloristici, zampogne e musica della migliore tradizione siciliana, un Babbo Natale per allietare i bambini e un mercatino natalizio con tante idee regalo.A Catania, questo fine settimana, il "Tempo" è protagonista della quarta edizione del "FILFest", il Festival della Felicità Interna Lorda. Al centro, dunque, il tempo, un tema ampio e affrontato in varie declinazioni nel corso di tre giorni di incontri, dibattiti e attività che coinvolgono la collettività con una serie di iniziative in vari luoghi della città.Torna a Gravina di Catania, "Via dei Corti", il festival indipendente di cinema breve organizzato dalle associazioni Gravina Arte e No_Name con il patrocinio del Comune. Tre le location coinvolte: l’Auditorium "Angelo Musco", la Sala delle Arti del Parco Borsellino e l’area eventi del Parco Commerciale Katanè. La kermesse, sotto la direzione artistica di Cirino Cristaldi, è una vera e propria maratona di eventi tra workshop, retrospettive e incontri Campus. La novità dell’edizione è "Il cinema al femminile", che dedica una serie di incontri alle donne del cinema italiano e siciliano e con un ricco parterre di ospiti tra i quali Mario Incudine, Barbara Tabita, Uccio De Santis, Lucia Sardo, Massimiliano Russo, Riccardo Camilli, Tony Sperandeo, Barbara Bacci, Barbara Bellomo, Carmelo Caccamo e Liliana Fiorelli.La Pro Loco di Maniace, in provincia di Catania, invece, presenta l'undicesima edizione del "Presepe dei Nebrodi", grande e originale installazione che rievoca la nascita di Gesù in uno spaccato di vita contadina tipica dei Monti Nebrodi. Si tratta di uno dei Presepi più belli e originali della Sicilia sia per i materiali utilizzati che per la struttura che si sviluppa in modo inedito verso l’alto per raggiungere i 3.50 metri, nella sede della Pro Loco, in corso Margherito, tutti i giorni dalle 9 alle 19.Torna l'appuntamento natalizio anche nel cuore di Bronte, organizzato dall'associazione socio-culturale Pro Eremo. Più di 250 Presepi da tutto il mondo, come quello di Napoli, quello realizzato interamente con il cioccolato, quello di cotone, quello in movimento, quello in cartapesta della Puglia, quello di corallo e madre perla e quelli costruiti dagli artigiani siciliani, che saranno aperti al pubblico per tutto il periodo natalizio.Un weekend di gusto a Mineo con la prima edizione di "Strata Manciannu", l'evento dedicato allo street food menenino in programma sabato 1 e domenica 2 dicembre. Il centralissimo viale della Rimembranza si trasforma in un percorso dedicato ai sapori locali con stand che espongono tutte le produzioni del territorio.