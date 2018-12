Infatti, anche in base alle denunce del legale Nadia Spallitta che rappresenta parte degli ex lavoratori attivi in strutture di sostegno per disabili, asili e centri per anziani, dopo il licenziamento collettivo dieci lavoratori sarebbero stati riassunti.

Una vicenda complessa della quale nelle scorse settimane si è occupato anche il programma televisivo "Le Iene", cercando di avere, senza riuscirci, delle risposte dall'arcivescovo in persona. Nei fatti i dipendenti non hanno ancora ricevuto tutti gli arretrati e non potranno usufruire di nessun indennizzo o ammortizzatore sociale.

In difesa di Lorefice nelle scorse settimane è stato diffuso un comunicato ufficiale del vicario generale dell'arcidiocesi di Palermo, monsignor Giuseppe Oliveri: “L’Arcivescovo di Palermo – spiega il vicario generale – insieme ai suoi collaboratori è costantemente impegnato nella ricerca delle migliori soluzioni, prova dolore ed è vicino con la preghiera a ciascuno. Appare così incomprensibile il tentativo di mistificazione mediatica cui abbiamo assistito nei giorni scorsi in cui l’intento denigratorio e diffamatorio appare prevalere su quello informativo. Del resto, i termini della complessa e tormentata vicenda dell’Opera Pia Ruffini, nei suoi passaggi cruciali, sono stati resi noti e sono consultabili nel sito dell’Opecer. Informare è un diritto ed un dovere che la Chiesa di Palermo considera un bene prezioso da tutelare e difendere.”

Una nuova denuncia arriva da una nota congiunta degli ex dipendenti: “Dopo due mesi di trattative alle udienze preliminari, il consiglio di amministrazione dell'Opera pia Ruffini ritira la proposta di transazione che aveva avanzato per venire incontro agli ex dipendenti e aiutarli ad avvicinarsi al pensionamento alla luce della riforma 'quota 100', sostenendo che non possono pagare neanche le quattro mensilità del preavviso dovuto per legge”., buona parte è stata lorao riconosciuta nei mesi scorsi, ma altri attendono ancora cifre considerevoli. Si è così accumulato un ritardo di 11 mesi, ma non per tutti: “Alcune somme – denunciano i lavoratori - sono invece state erogate al personale rimasto a lavoro a tutto il mese di maggio e addirittura fino a settembre, alla scuola S.Silvia”.: un buco da quasi tre milioni di euro causato dai ritardi dei pagamenti da parte della Regione per i servizi di pubblica utilità svolti dagli operatori. Opecer infatti gestiva istituti per poveri, anziani, disabili o scuole e asili nido. In un primo momento, accertate le difficoltà dell'ente, era stato chiesto ai dipendenti di rinunciare a parte dello stipendio, accettare una riduzione delle ore e la trasformazione dei contratti stipulati con un ente pubblico a contratti stipulati con un ente privato. Richieste rispedite al mittente dai sindacati e che alla fine sono costate il posto a tutti gli operatori e la cessazione di tutti i servizi svolti.– chiedono gli ex lavoratori - che prenda posizione una volta e per tutte e chiuda la " querelle" con determinazione, dimostri nei fatti che ha a cuore la vicenda come ha dichiarato in passato”.“Non possiamo che constatare che l'assessore alla Famigliacontinua a rimanere alla finestra – accusano – proprio quell'assessorato avrebbe dovuto controllare e vigilare sulle vicende legate all'Ipab”.