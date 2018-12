Rosalia Pipia, dirigente generale del dipartimento alla Funzione Pubblica ha adottato l’atto propedeutico per provvedere alle assunzioni a tempo indeterminato.I più numerosi sono i 276 lavoratori della Protezione Civile proveniente dall’ex Italter-Sirap, da quattro province, dai parchi, da Soris e da Fiori 2. Poi ci sono le 219 unità di personale dell’ex Agenzia regionale Rifiuti ed Acque, i 54 dipendenti del bacino “Ambiente” e provenienti dalle assunzioni fatte per il piano di assetto idrogeologico e contratti di collaborazione continuativa dell’Ambiente. Infine, 38 ex lavoratori socialmente utili provenienti dagli Asu Lavoro, Puc beni culturali e Apt provinciali.Le strade previste della legge nazionale sono due. Da una parte è prevista l’assunzione diretta per i dipendenti che hanno firmato un contratto dopo un concorso pubblico. Questi dipendenti, inoltre, devono essere stati in servizio prima della legge di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni del 2015 con contratti a tempo determinato e devono avere svolto al 31 dicembre 2017 tre anni di servizio negli ultimi otto anni. In totale si tratta di 248 impiegati: 91 funzionari, 155 istruttori e due operatori., abbiano maturato tre anni di servizio in otto anni e abbiano avuto un contratto di lavoro flessibile prima della legge 2015. Questi altri dipendenti sono 339: 160 impiegati appartengono alla categoria D, 123 alla fascia dei lavoratori C e sono cioè istruttori, 37 nella categoria B e 19 nella categoria A. In questo caso le assunzioni dovranno essere fatte con dei concorsi riservati che sono tesi a verificare che gli impiegati abbiano la competenza.La lettera dei legali negava la possibilità di procedere con le assunzioni sebbene previste dalla legge e così l’assessoreha risposto ai legali della Regione con una lettera di fuoco. Nella nota l’assessore parla di “grave disastro in materia di gestione del personale dipendente e di quello precario in particolare” e riferendosi all’Ufficio legislativo dice “sarebbe stato più conducente che la segnalazione di criticità da parte di codesto Ufficio (ndr. Legislativo e legale) venisse rilevata in passato”.. L’assessore infatti fa notare come nel confronto con le istituzioni nazionali il dipartimento abbia dovuto fare notare la “bontà” delle norme e come se non si fosse scelta la strada delle stabilizzazioni si sarebbe arrecato “un danno alla stessa Amministrazione privando i dipartimenti di personale che nel tempo ha acquisito competenze e professionalità, oltre all’insorgere di ulteriore contenzioso che vedrebbe la Regione soccombente". Insomma le stabilizzazioni si faranno e la Regione metterà nelle proprie fila circa seicento nuovi dipendenti