L’assemblea degli associati ha espresso grande soddisfazione per gli impegni presi dall’assessore Falcone, che ha ricordato come il trasporto pubblico locale rientri tra i servizi essenziali e quindi tra la spesa incomprimibile della Regione", ha detto il presidente di Asstra Sicilia Claudio Iozzi.

"L’assessore ha richiesto all’associazione propositiva collaborazione nell’ambito della progettazione dei nuovi servizi minimi - ha continuato Iozzi - e tale invito è stato accolto positivamente dall’assemblea, a significare una auspicata nuova visione del TPL da parte del Governo regionale".

PALERMO - Novità da parte del governo regionale per il trasporto pubblico locale (Tpl), comunicate dall’assessore Marco Falcone durante l’assemblea delle aziende Asstra Sicilia tenutasi nella sede di AMT Catania. Oltre al recupero del taglio ai finanziamenti per il 2018, già deliberato dalla giunta tra le variazioni di bilancio, l’assessore al ramo ha confermato che entro la prima decade di dicembre verranno esitati anche bilancio e legge di stabilità con il ripristino della spesa storica di circa 160 milioni annui per il prossimo triennio. "“Siamo molto soddisfatti dell’incontro e della possibilità di confronto e coordinamento con tutte le altre aziende che si occupano del TPL in Sicilia – ha commentato il presidente di AMT Catania Giacomo Bellavia - il momento per il comparto è molto delicato e il supporto della Regione ci conforta, con l’obiettivo di rilanciare con maggiore prospettiva le rispettive aziende”.