E' di un morto e un ferito il bilancio di un incendio scoppiato in una palazzina di tre piani a Porto Torres (Sassari). I vigili del fuoco sono riusciti a portare fuori dall'appartamento due persone, madre e figlio: per il giovane i tentativi di rianimazione si sono però rivelati inutili: è morto intossicato.Ancora sconosciute le cause del rogo, divampato intorno alle 4. Come riporta La Nuova Sardegna, il 25enne Gavinuccio Cau è morto intossicato, mentre la madre 56enne è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Sassari.È stato un carabiniere ad accorgersi dell'incendio e ad aiutare i pompieri a soccorrere la donna. Le famiglie presenti nella palazzina sono tutte uscite dall'abitazione.