È andato quasi totalmente distrutto dalle fiamme il rinomato locale "Mai Tai Tiki" di Rodia, frazione di Messina. La struttura, quasi tutta in legno, ha preso fuoco in pochissimo tempo intorno all’una di questa notte. Sul posto sono intervenute prontamente diverse squadre di Vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per mettere in sicurezza la zona e spegnere le fiamme.I Carabinieri di Messina centro stanno indagando sulle cause che hanno generato le fiamme. Nessuna ipotesi è al momento esclusa.