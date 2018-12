> LEGGI LE ALTRE NOTIZIE SU PERIZONA

Nonno Mariano non ce l’ha fatta. Il 90enne che ha commosso l’Italia con la sua triste storia ha raggiunto la moglie scomparsa lo scorso maggio. L’anziano, gravemente malato, era stato sfrattato dalla casa di Palermo dove ha vissuto per 40 anni con la moglie e dove ha cresciuto le sue due figlie.Lo sfratto è opera della nipote Isabella e del marito Pino. Le due famiglie sono state in causa per anni per una questione ereditaria. Le cause giudiziarie sono state vinte da Isabella e la famiglia di Mariano si è ridotta sul lastrico. Isabella è riuscita a far pignorare la causa dello zio e ad acquistarla all’asta e ne ha preteso il possesso come previsto dalla legge.Nonno Mariano aveva espresso il desiderio di morire a casa sua. Purtroppo, non è stato ascoltato. La sua storia è stata portata alla ribalta da “Le Iene”.La Iena Nina Palmieri che ha seguito il suo caso lo ha ricordato così su Instagram: “Non basta essere un guerriero per vincere certe (vergognose) battaglie. Ciao Nonno Mariano, grazie per la dignità e la forza che hai dimostrato. Che la terra ti sia lieve e che ti arrivi tutto il bene che ci hai dato. Daniela, Leonarda: vi abbraccio forte, fortissimo”.