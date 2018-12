Scuola, vacanze di Natale dal 21 dicembre

Mancano meno di tre settimane dalle vacanze di Natale 2018. Quasi ovunque il prossimo 21 dicembre sarà l'ultimo giorno di scuola prima della festività natalizie per chi non va a scuola il sabato, il 22 dicembre per chi invece termina il sabato la propria settimana didattica. Dopo la pausa natalizia, le lezioni riprenderanno per tutti il 7 gennaio 2019.