. A partire dal 2019, infatti, gli uffici pubblici nati per favorire l'incontro fra domanda e offerta lavorativa verranno riformati e potenziati. L'obiettivo è quello di garantire strutture efficienti, capaci di gestire le delicate dinamiche del reddito di cittadinanza. Una volta approvata la finanziaria, la palla passerà alle, che dovrannoin base al numero di posti assegnati.La notizia è trapelata ieri dagli ambienti parlamentari: la norma per le assunzioni sarebbe all'interno di uno dei 56 emendamenti che la maggioranza ha presentato in commissione Bilancio, alla Camera dei deputati. Definite anche le cifre che andranno a coprire tale spesa. Si parla diMa se aumentano i dettagli sulle misure inserite nella manovra,. Secondo indiscrezioni riportate su Adnkrons, nei prossimi giorni Lega e Movimento 5 stelle presenteranno un pacchetto ad hoc, direttamente al Senato.