Il consiglio comunale, questa mattina, ha approvato la manovra che in realtà certifica per lo più spese già fatte ed entrate già incassate, sebbene non manchi qualche elemento di novità. Una seduta tutto sommato tranquilla, anche se la maggioranza ha dovuto fare i conti con i mal di pancia di Sicilia Futura nei confronti della Rap, la partecipata che si occupa di manutenzione strade: alla fine il gruppo ha votato positivamente il bilancio, ma non è la prima volta che gli orlandiani si dividono per la gioia delle opposizioni.ma anche per evitare il blocco delle stabilizzazioni dei precari (Roma permettendo) e lo slittamento al 2019 del trasferimento di 40 milioni dallo Stato. Il bilancio contiene anche il capitolo di spese per i cantieri di servizio che saranno finanziati dalla Regione, un milione di euro in più per la Reset, quasi 30 milioni per coprire i debiti fuori bilancio e ben 42 per eliminare i disallineamenti con le partecipate, che però attendono i nuovi contratti di servizio. E ancora 2,5 milioni in più per illuminazione pubblica e riscaldamento nelle scuole, stanziati in fretta e furia perché le spese sono state superiori al previsto.per i servizi a misura e volanti nell’ambito della manutenzione strade, quindi fuori dall’attività ordinaria ma previsti dal contratto e a “misura”, quindi da fatturare entro questo mese. Una richiesta che ha provocato i malumori dentro la maggioranza, ma anche tra i banchi delle opposizioni. L’Aula ha anche dato disco verde a un ordine del giorno per riavviare la mobilità orizzontale tra aziende, con l’obiettivo di svuotare il bacino Reset e garantire forze fresche alle altre partecipate.Le entrate ammontano a 2,4 miliardi di euro per il 2018, che scendono a due e rotti per il 2019 e il 2020, anche se ci sono 762 milioni di partite di giro e 325 di anticipazioni, con spese di poco inferiori e quindi con saldo positivo. Il comune continua a soffrire di carenza di liquidità e prevede un vero e proprio boom per la Tosap, che sale a 42 milioni di euro. Ben 103 milioni arriveranno dalla lotta all’evasione (di cui 34 Tari e 29 Tosap), 122 dalla Tari, 94 dall’Imu (che aumenterà a 99,6 milioni nel 2020), mezzo milione dalla Tasi, 2,5 dall’imposta di soggiorno. Crollano i proventi previsti dalle multe: dai 36 milioni previsti per il 2018 si passa ai 23 del 2019 e ai 20 del 2020. Da canoni e affitti il Comune incasserà 6 milioni quest’anno e solo 5,5 negli anni a seguire. I servizi a domanda individuale (cimiteri, mense, asili, teatri) costeranno 25 milioni ma ne frutteranno appena cinque, con un tasso di copertura del 20%. Cala la spesa per il personale, che dai 260 milioni del 2018 arriverà nel triennio a 240. Fermo al 20% il tasso di copertura dei servizi a domanda, cioè quelli per cui si paga una tariffa: musei, impianti sportivi, mercati, cimiteri e asili.Dopo i 28 milioni di euro del consuntivo, arrivano altri 42 milioni per le partecipate che serviranno a coprire le eventuali passività dei bilanci aziendali (17,6 milioni nel 2018, 8,3 nel 2019 e 16,5 nel 2020). Soldi che verranno spalmati nel triennio e che, secondo l’amministrazione, provengono per lo più dalla lotta all’evasione fiscale.In base alla nuova normativa, il Comune ha accantonato soldi in più fondi: quello di riserva, quello per l’anticipazione di liquidità, crediti di dubbia esigibilità, perdite partecipate, contenzioso e indennità di fine mandato. Per un totale, nel triennio, di quasi mezzo miliardo, di 38 milioni nel 2018 di soli crediti dubbi.“L’approvazione del bilancio di previsione, avvenuta oggi in consiglio comunale a Palermo, dimostra il senso di responsabilità delle forze politiche d’Aula: l’atto consentirà di non fermare le stabilizzazioni dei precari, di far giungere entro l’anno 40 milioni di euro di trasferimenti statali, di avviare i cantieri di servizi, di dare più soldi a Reset e di garantire attività indispensabili come l’assistenza agli alunni disabili, oltre a sbloccare attività culturali come quelle natalizie e di fine anno che daranno una boccata d’ossigeno ad albergatori e commercianti”. Lo dicono, in una nota, i consiglieri comunali del Partito Democratico di Palermo. “Il bilancio 2018 – commentano i consiglieri dem - è il primo a vedere la totale eliminazione dei disallineamenti delle partecipate, con lo stanziamento di 42 milioni di euro: una condizione di trasparenza ed equilibrio che dona serenità al Comune e alle sue società, ma che permette anche di iniziare a lavorare immediatamente ai nuovi contratti di servizio. Il Pd ha dato il suo fattivo contributo, ma un plauso va rivolto al lavoro che la maggioranza e le minoranze hanno compiuto in queste settimane nell’interesse di Palermo. Chiediamo all’amministrazione attiva di iniziare sin d’ora a lavorare al bilancio 2019, da cui i cittadini attendono risposte importanti”.“Un bilancio di previsione 2018-2020 che certifica lo stato di crisi del “sistema Palermo” e la scarsa capacità di progettazione economico-finanziaria dell’amministrazione – commenta il capogruppo M5s- In particolare, il 2018, secondo le previsioni, chiuderà, per la prima volta nella storia del comune, con un saldo di cassa negativo di oltre trenta milioni di euro. In altre parole, l’ente è entrato in una fase di cronica mancanza di liquidità per far fronte alle spese correnti. Un ulteriore segnale della difficoltà di incassare le proprie entrate, ma anche un ulteriore effetto dei grossolani errori di previsione di incassi non realizzati. Ci sono, inoltre, previsioni “miracolose” (o meglio dire surreali) nel settore dei debiti fuori bilancio: si prevede che dai circa 30 milioni del 2018 si scenda a 5 nel 2019. Si manifesta, inoltre, lo stato di salute critico delle società partecipate e, in particolare, l’Amat, che registra una perdita spaventosa, e la Rap, che quest’anno chiuderà in negativo. A fronte di ciò gli accantonamenti (per le perdite e l’eliminazione del disallineamento) del Comune, nel corso del triennio, sono ancora insufficienti. Ancora, la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce uno degli elementi di maggiore debolezza nella costruzione del bilancio 2018-2020 (mancano oltre 100 milioni di euro) e rende la struttura di programmazione finanziaria-economica molto fragile e insicura. Premesso ciò, quello che più preoccupa però è la progressiva e drastica riduzione della spesa nel triennio 2018-2020, tagli lineari che soprattutto dal prossimo anno determineranno contrazioni della spesa di oltre il 50-60% nei settori dell’istruzione e dei diritti allo studio (specie della pre-scolastica), dell’assetto del territorio ed edilizia abitativa (specie nel settore della difesa del suolo), degli interventi per il diritto alla casa e dei servizi cimiteriali”.“Il bilancio 2018, seppur approvato a fine anno, contiene alcune importanti novità: l’eliminazione dei disallineamenti, fondi per l’istruzione e il sociale, la valorizzazione di alcuni beni immobili, la prosecuzione del processo di metanizzazione della città, fondi aggiuntivi per la Reset, anche se è necessario lavorare immediatamente alla revisione di tutti i contratti di servizio con le aziende - dice il capogruppo di Palermo 2022- Risultati importanti che vanno inquadrati all’interno di un contesto precario che riguarda tutti gli enti locali italiani, sempre più alle prese con i tagli ai trasferimenti e con l’esigenza di assicurare i servizi anche in assenza di risorse. Palermo in questo non fa eccezione, scontando un’incapacità di riscuotere i tributi che pesa gravemente sui conti, sebbene questi siano in ordine: il Comune non è in default finanziario, grazie al lavoro compiuto in questi anni, ma soffre di alcune difficoltà che creano, nei fatti, un default funzionale. La mancanza di dirigenti tecnici, la penuria di personale specializzato, i pensionamenti dovuti alla quota 100 che comporteranno un mini-esodo sono tutti fattori che creano degli ostacoli all’azione amministrativa quotidiana, a cui bisogna porre rimedio riavviando la stagione dei concorsi al Comune e nelle partecipate”.“Nessuna complicità con una maggioranza che cambia idea ad ogni soffio di vento. In segno di protesta, sono uscita dall’Aula al momento della votazione del bilancio 2018”. Lo afferma, consigliere comunale dell’Udc di Palermo, che prosegue: “E’ stato davvero sconcertante ascoltare esponenti della maggioranza cambiare idea dall’oggi al domani, “compagni” di lotta e di governo, che se da una parte hanno palesemente dichiarato di essere contrari a questo bilancio, dall'altra hanno poi votato in aula a sostegno di questi conti strampalati, soprattutto sul maxiemendamento che regala circa 470 mila euro alla Rap per un servizio, quello relativo alla manutenzione delle strade, mai veramente svolto considerate le pessime condizioni dell’intera viabilità cittadina. Mi riferisco ai colleghi di Sicilia Futura, verso i quali nutro grande stima, ma che oggi mi hanno fortemente delusa, dimostrando di volere stare con due piedi in una scarpa. In sostanza, Orlando e i suoi hanno trovato questo escamotage per tappare l’ennesimo buco di un’azienda che fa acqua da tutte le parti, il paradigma perfetto di un’amministrazione che, ogni giorno che passa, scopre sempre nuove falle”."La politica rischia di soccombere di fronte ad una gestione degli enti pubblici sempre più amministrativa. Non è un caso che moltissimi comuni della Sicilia rischiano il fallimento - dicono i consiglieri di Sinistra Comune- Infatti a Palermo i tagli hanno comportato una riduzione drastica dei trasferimenti statali e regionali, che in 5 anni sono passati da 500 milioni a 200 milioni di euro. Inoltre, l'irrigidimento delle norme sui bilanci li rende sempre più 'asfittici', ridotti a fondi di accantonamento che rendono complessa la possibilità di garantire servizi efficienti. Nel caso di Palermo è un risultato importante aver salvaguardato i servizi sociali e scolastici malgrado l'esiguità dei trasferimenti che induce ad aumentare il tasso di povertà. Le criticità evidenziate sono indispensabili per spiegare le ragioni per le quali il nostro gruppo ha votato a favore di questo Bilancio di previsione 2018. Infatti vengono tutelati settori nevralgici come quello dell'assistenza specialistica per gli alunni disabili. Questo bilancio, inoltre, rappresenta un punto di avanzamento nelle relazioni tra aziende partecipate ed Amministrazione comunale. La lotta all'evasione, infine, ha portato nelle casse del Comune circa 15 milioni di euro: una risorsa fondamentale in un momento tanto delicato"."Anche il bilancio 2018/2020, come il 2017/2019, é stato approvato a fine anno con il fiato sul collo del Commissario e con l'apprensione delle scadenze perentorie - dicedi Palermo 2022 - Zero o quasi le possibilità di manovre per il Consiglio Comunale, considerato che i capitoli di spesa erano quasi tutti impegnati o addirittura spesi. Per Reset, grazie anche all'impulso dato con la lettera aperta a firma mia e del consigliere Caracausi, si è riusciti a prevedere un milione in più, anche se l'Azienda avrà un milione in meno rispetto al contratto di servizio deliberato dal Consiglio a marzo 2017 e 2 in meno rispetto a quanto era stato previsto nel previsionale 2017. Ma sulla questione Reset e il tema delle Partecipate siamo stati rassicurati dall'Assessore al Bilancio Gentile che, alla preoccupazione che la consortile possa chiudere il prossimo bilancio in perdita, ci ha assicurato che non accadrà e che comunque, già dall'inizio del prossimo anno, sarà attivata la cabina di regia delle partecipate. Adesso é necessario approvare in tempi estremente veloci e, comunque entro questo mese il consolidato 2017, perché fino a quando non si approva, altre questioni rimarranno ferme e altre scadenze incombono, come quella legata alla situazione della stabilizzazione dei lavoratori precari del Comune che andranno in scadenza di contratto già a partire dalla fine di questo mese, e che in assenza dell'approvazione degli strumenti finanziari rischierebbero concretamente. Spero che questo sia l'ultimo bilancio di previsione che si approva come se fosse un consuntivo. Il Consiglio Comunale, soprattutto la maggioranza, ha il diritto e dovere di partecipare fattivamente alla pianificazione economica e di programmazione politica della città, pertanto non può continuare a ritrovarsi ad approvare gli strumenti finanziari con l'apprensione delle scadenze, soprattutto senza avere margini di manovra".“Con l'approvazione del Bilancio di Previsione, direi un consuntivo, l'amministrazione ha fatto un'operazione trasparenza, eliminando i disallineamenti tra l'Ente Comune e le Partecipate – dice il capogruppo del Mov139- Malgrado l'enorme riduzione dei trasferimenti statali, che sono passati da 400 milioni di euro di 10 anni fa ad appena 192 milioni di oggi, per non parlare di quelli regionali che sono passati da 28 milioni di euro a 13, si è riusciti a garantire la spesa per il sociale che anzi è stata aumentata. È indispensabile cambiare rotta e programmare fin da subito il bilancio 2019-2021 e soprattutto rivisitare i contratti di servizio delle partecipate, ad iniziare dalla Rap, che non riesce più a garantire più i servizi essenziali, a partire da manutenzione strade e spazzamento. Insomma ci vuole una cabina di regia tra Consiglio Comunale e Giunta, per risolvere diverse ed ataviche problematiche che affliggono la città”.“Il consiglio comunale di Palermo questa mattina ha dato il via libera al bilancio di previsione 2018/2020 con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario di tutte le forze di opposizione. Ho detto sì a questo bilancio, malgrado le tante perplessità, perché era necessario dare risposte ai cittadini e mettere in sicurezza i conti del Comune. Il mio auspicio è che quanto promesso dall’assessore al ramo, e cioè che il nuovo bilancio di previsione 2019/2021 arriverà nei primi mesi del prossimo anno, venga rispettato: Palermo non può preventivare la sua spesa a fine anno. Confido che il sindaco nelle prossime settimane indica un incontro di maggioranza per gettare le basi per il futuro della nostra città”. Lo dice il consigliere comunale di Palermo(Mov139 in quota Idv).“Questo bilancio ormai è una certificazione di spesa di 11 mesi di gestione e un piano di accantonamento rispetto ai disallineamenti emersi con gli scorsi bilanci". Così. "Abbiamo aggiustato leggermente il tiro su Reset - precisa Ferrandelli - con la proposta di emendamento in commissione Bilancio. Davvero un bilancio da morte civile. Ogni bilancio di previsione dovrebbe essere l’occasione per rilanciare e rinnovare l’idea di città; a Palermo invece è quella del ripianamento dei danni e ne mancano ancora tanti. Abbiamo contribuito tuttavia - conclude Ferrandelli - ad imprimere una accelerazione per mettere al sicuro il processo di stabilizzazione del personale part-time"."Ancora una volta abbiamo dimostrato serietà e senso di responsabilità in occasione del bilancio 2018/2020 - dichiarano i consiglieri di Sicilia Futura- C'era un accordo d'aula per il quale non avremmo presentato emendamenti o sub-emendamenti per evitare di rimodulare il Bilancio e mettere a rischio i fondi extracomunali, per questo abbiamo votato a gran fatica l’emendamento, con l'impegno che subito dopo l’approvazione del bilancio si faccia chiarezza sui contratti di servizi partendo da Rap. Non possiamo più permettere di continuare a chiedere sacrifici ai cittadini e non garantire i servizi che permettano un minimo di vivibilità concludono i consiglieri"."Forza Italia ha ribadito il suo voto contrario al Bilancio di previsione - dice l'azzurro- Uno strumento finanziario asfittico pervenuto in largo ritardo, il quale mette in luce tutte le difficoltà di questa amministrazione e nel quale, al netto delle risorse destinate alle società partecipate, permangono tutte le criticità spesso evidenziate".