Relativamente al tratto di strada interessato, Anas aveva già realizzato il progetto di un intervento di manutenzione straordinaria - per un investimento pari a circa 800 mila euro - finalizzato alla messa in sicurezza del versante.

L’avvio di tale intervento è fissato per il mese di gennaio e, già dalla scorsa settimana, erano partiti gli interventi finalizzati al ripristino di un vecchio troncone stradale, in by-pass al tratto oggetto dell’intervento.

Il by-pass sarà percorribile entro la fine della settimana in corso e, naturalmente, potrà essere utilizzato per l’immediato ripristino della circolazione stradale.

PALERMO - Da ieri pomeriggio, la strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” è interrotta tra Ficuzza e Corleone, a causa di un evento franoso avvenuto al km 20,900.