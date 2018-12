Una guardia giurata ha lanciato l'allarme alla polizia, stamattina, per denunciare di essere stata rapinata. Stava uscendo dal negozio "Ferdico" di via La Marmora quando è stata raggiunta da tre uomini incappucciati che non sarebbero stati armati. Avrebbero bloccato l'uomo, minacciandolo.. Il denaro doveva essere depositato poco dopo, ma i malviventi avrebbero a lungo monitorato i movimenti del vigilante prima di entrare in azione.Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza del negozio e quelle della zona, che potrebbero avere immortalato i rapinatori.