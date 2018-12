ROMA - "Chiedo scusa per gli errori che ho commesso, chiedo scusa alla mia famiglia per i dispiaceri che hanno provato, e anche agli operai che hanno lavorato senza contratto per la mia azienda". E' quanto afferma Antonio Di Maio, padre del vicepremier e leader del M5s, in un video su Facebook nel quale racconta la sua verità sulle vicende relative alla sua azienda. Di Maio lamenta di essere stato "trattato come un pericoloso criminale" e nega che ci sia stata "nessuna elusione fraudolenta", ma difende il figlio: "Non ha la minima colpa e non era a conoscenza di nulla", e avrà ancora "voglia di andare avanti".