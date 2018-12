PALERMO - “A poco più di un anno delle Regionali il governo del nulla è stato clamorosamente bocciato dai cittadini. La cosa non ci meraviglia affatto, anzi, ci avrebbe sorpreso, e molto, il contrario. Anche facendo un notevole sforzo di memoria non ci sovviene nulla per cui questo esecutivo possa essere ricordato, se non per la sua inconsistenza e per la sua inadeguatezza in tutti i campi, rifiuti, sanità e fondi europei in primis. Per non parlare delle strade e della continuità territoriale, per le quali pochissimo è stato fatto, nonostante l'ottima predisposizione del governo nazionale". Lo affermano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle all'Ars commentando il sondaggio commissionato da 'La Sicilia' sul gradimento dell'esecutivo regionale e di Musumeci. "Il governatore – afferma la capogruppo Valentina Zafarana- è in caduta libera, mentre tutti i suoi assessori riportano voti bassissimi. E non poteva essere altrimenti, le riforme annunciate sono sparite dai radar mentre anche il Parlamento è costretto a vivacchiare per mancanza di input governativi. Il presidente asserisce che questo è il tempo della semina? Aspettiamo, ma con questi presupposti non ci vuole a molto prevedere miseri raccolti".