Il Partito democratico nazionale interviene sul caos del congresso siciliano che è arrivato vicino a scenari da scissione. Il segretario organizzativo Gianni Del Moro ha chiamato i due candidati invitandoli a Roma per domani a ora di pranzo. Il partito nazionale vuole trovare un'intesa che possa accontentare i due contendenti. Il nodo resta quello dei congressi locali, che su spinta dei renziani dovrebbero celebrarsi dopo le primarie per l'elezione del segretario regionale. Un'anomalia contestata dai sostenitori di Piccione, che in cinque province hanno avviato comunque l'iter congressuale, venendo poi stoppati dalla segreteria nazionale.Nei prossimi giorni dovrebbe riunirsi il gruppo parlamentare, con i renziani, maggioranza, che hanno messo nel mirino il capogruppo Giuseppe Lupo. Sui territori il partito è spaccato, anzi dilaniato. E tra tredici giorni si dovrebbero riempire i gazebo per eleggere il segretario. per i renziani, che hanno già perso i congressi in Lombardia e Lazio, la sfida siciliana assume un significato molto importante negli equilibri interni del partito.