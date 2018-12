Non possiamo accettare che si confondano le criticità e le difficoltà relative alla raccolta dei rifiuti con la gestione degli ingombranti, un business sottoposto con ogni probabilità ad una organizzazione parallela che mira a creare disagi diffusi nella città". Lo dice in una nota il gruppo consiliare di Sinistra comune a Palermo.

PALERMO - "Le denunce del Presidente di Rap sono inquietanti, è evidente che siamo davanti a un disegno criminale che punta alla privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti."Non bastano le denunce all'autorità giudiziaria né i maggiori controlli dell'azienda o della polizia municipale. È necessario un controllo popolare e una partecipazione dal basso che impediscano l'abbandono dei rifiuti ingombranti. Rap dovrà attivare un sistema che consenta ai cittadini di segnalare anonimamente e tramite invio di fotografie i numeri delle targhe dei furgoni che ogni giorno organizzano la distribuzione criminale degli ingombranti", prosegue la nota."È indispensabile promuovere una campagna di comunicazione da parte di Rap affinché cittadine e cittadini tutelino la qualità dell'ambiente e la propria salute. Questa vicenda, per la sua peculiarità, non può essere liquidata come esempio di cattiva gestione dello smaltimento dei rifiuti. Si tratta infatti, per l'Amministrazione comunale, di una questione prioritaria e condivisa da affrontare in stretta collaborazione con i cittadini", conclude la nota.