A capitanare la squadra il vicepresidente della prima circoscrizione

: "Queste mamme hanno sentito il bisogno di contribuire fattivamente - ha detto il consigliere - hanno voglia di sentirsi impegnate e di dare qualcosa alla comunità e per il bene del quartiere".

Sono alcune mamme e residenti della prima circoscrizione che stamattina hanno deciso volontariamente di rimboccarsi le maniche e dare una mano a ripulire e mettere in ordine alcuni locali della scuola elementare Rita Atria. L'istituto comprensivo ad indirizzo musicale da tempo non poteva utilizzare alcune aule a cause dell'accumulo di mobilia in disuso e altri rifiuti ingombranti.di nuovo dagli studenti per nuove attività. Hanno collaborato allo sgombero anche alcuni operatori della Rap che si occuperanno di smaltire in maniera efficiente il materiale e la mobilia in disuso.