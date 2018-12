sempre più auto (58 ogni 100 abitanti) ma sempre meno inquinanti. A dirlo sono i dati sono raccolti a livello nazionali dall’Aci e rielaborati dall’ufficio Statistica di Palazzo delle Aquile, secondo cui nel 2017 in Italia sono state immatricolate quasi due milioni di autovetture, con un incremento del 7,8% sull’anno precedente, e 204 mila motocicli, in aumento del 6,1%. Numeri in crescita che fanno del nostro un Paese amante dei mezzi a due o quattro ruote: su tutto il territorio circolano ben 6,7 milioni di motocicli e 38,5 milioni di autovetture, il che vuol dire che praticamente quasi due italiani su tre (compresi i minorenni) hanno un’auto.Palermo non fa eccezione, anche se sul fronte delle immatricolazioni, cioè delle auto nuove, la tendenza non è positiva. Dopo due anni di crescita, infatti, c’è stata una lieve frenata delle immatricolazioni: il 2017 ha contato 11.224 mezzi, lo 0,5% in meno rispetto al 2016. Niente in confronto al 207, dieci anni prima, quando le auto nuove erano state il 54,5% in più. Questo però non significa che il mercato dell’auto, in città, si sia fermato: i trasferimenti di proprietà, che riguardano cioè le auto non di prima mano, sono cresciuti del 3,5%.di motorizzazione che è salito a 58,2 ogni 100 abitanti. Cifre che, se paragonate con quelle di altre città italiane, fanno emergere come, rispetto al capoluogo siciliano, il rapporto abitanti-vetture sia più basso a Venezia, Genova, Milano, Firenze, Bologna, Bari e Napoli e più alto a Catania, Torino, Verona, Messina e Roma.Passiamo adesso ai motocicli, che a Palermo confermano il segno positivo anche nel 2017: 2.421 mezzi immatricolati, con un incremento del 5% rispetto al 2016 ma il 66% in meno rispetto a dieci anni fa. Va invece meno bene il mercato dell’usato, visto che i trasferimenti di proprietà sono calati del 3,4%. In totale circolano 122.765 motocicli, lo 0,9% in più dell’anno scorso: un trend che si è consolidato nell’ultimo decennio, che ha visto aumentare il parco di 15.491 unità. Il tasso di motorizzazione è lievemente cresciuto, arrivando a 18,37 motocicli per 100 abitanti, il che significa che rispetto al 2007 ogni 100 palermitani circolano due mezzi in più. E’ interessante notare come Palermo sia, tra le grandi città, quella con il maggior numero di motocicli su 100 abitanti: il tasso di motorizzazione è infatti più alto solo a Genova, Catania e Firenze.Andiamo adesso a vedere quanto inquinanti sono le automobili dei palermitani in base alle direttive europee, che le classificano in base all’anno di immatricolazione: fino al 1993 sono Euro 0, fino al 1995 Euro 1, dal 1996 al 1999 Euro 2, dal 2000 (o 2001, visto che alcune case hanno anticipato l’obbligo) Euro 3, dal 2006 Euro 4, da fine 2009 Euro 5, dal primo settembre 2015 Euro 6 (anche se l’obbligo scatterà nel 2016 e alcune sono circolanti fin dal 2011).A Palermo solo l’8,9% delle autovetture circolanti, pari a 34.638 unità, è Euro 6; il 14,6%, pari a 56.935 auto, è Euro 5; il 30,9%, pari a 120.179 auto, è Euro 4; il 16,4%, pari a 63.781 mezzi, è Euro 3; il 12,4%, pari a 48.065 auto, è Euro 2; il 3,5%, pari a 13.644 auto, è conforme alla direttiva Euro 1 e infine il 13,2%, pari a 51.381 auto, è stato immatricolato prima dell’entrata in vigore delle direttive europee contro lo smog. Numeri che possono far sorridere il capoluogo, visto che oltre il 50% delle auto in circolazione sono almeno Euro 4; negli ultimi dieci anni le auto più inquinanti, da Euro 0 a 3, sono quasi dimezzate passando da 307 mila a 176 mila (-45,5%), di cui 7.720 solo nell’ultimo anno, mentre il settore da Euro 4 a Euro 6 è cresciuto del 115%, passando da 87 mila mezzi a 211 mila.