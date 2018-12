Daniela Lucido è davanti alla chiesa del cimitero dei Rotoli a Palermo, insieme alla sorella Rosaria si stringe in un forte abbraccio con chi per nove lunghi mesi ha sperato, insieme a loro, di potere esaudire l'unico desiderio del padre: morire nella sua casa di Partanna Mondello.Nonno Mariano doveva morire tra le sue cose, nell'appartamento in cui aveva vissuto per quarant'anni con la moglie e le sue figlie". Una storia travagliata, che si è snodata tra denunce, sentenze, rinvii. Un calvario lunghissimo che ha origini lontane nel tempo e che, lo scorso gennaio, aveva già reso esecutivo lo sfratto, poi posticipato più volte.Quel giorno, Mariano Lucido, nonostante le condizioni di salute precarie, era stato portato fuori con la forza dalla sua abitazione di via Diana e collocato su un'ambulanza. Già dopo poche ore, era stato necessario il trasporto d'urgenza in ospedale.Ogni giorno siamo andati a trovarlo per un bacio, un abbraccio, una carezza. L'unico suo desiderio era quello di rimanere nella sua casa, la nipote come può essere stata così insensibile?". L'anziano, dal giorno dello sfratto, si era chiuso in se stesso, le sue condizioni erano precipitate anche psicologicamente. "Mio padre non parlava più - spiega la figlia - aveva capito tutto quello che è accaduto, ha intuito tutto ciò che la nipote ha fatto, l'assenza di ogni comprensione. E purtroppo, i nostri problemi non finiranno con la morte di mio padre. E' stata interrotta l'erogazione dell'acqua nell'appartamento al piano superiore, anche quello oggetto di diversi procedimenti e ci sono ancora in ballo questioni che in realtà erano già state chiarite in passato. Insomma, un inferno senza fine"."Mariano - ha detto il sacerdote durante la celebrazione del funerale - oggi riposa finalmente in pace. E sottolineo "finalmente", visto che l'ultimo periodo della sua vita non è stato molto sereno. Sarà Dio a dargli la serenità, Mariano troverà nella dimora del Padre la sua casa, quella casa che è stata così importante durante la sua vita. Con la certezza - ha concluso - che la comprensione di Dio è sicuramente molto più grande della comprensione degli uomini".