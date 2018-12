Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 3 dicembre, in Sicilia.MARSALA (TP) - Csr-Aias, C.da San Silvestro 452/A, ore 09:00 Nell'ambito della Giornata internazionale delle persone con disabilità, convegno "Io valgo e sono protagonista della mia realizzazione" e mostra-mercato.2) PALERMO - Prefettura, sala Dalla Chiesa, ore 09:00 Seminario dal titolo "La prevenzione delle infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Le interdittive del prefetto e le sue fonti di conoscenza".3) RAGUSA - Assessorato allo Sviluppo economico, ore 09:00 Convegno sulle specificità della filiera lattiero casearia promosso nell'ambito del "Progetto integrato per il sostegno e la valorizzazione della zootecnia iblea e dei suoi prodotti di qualità". Partecipa, tra gli altri, l'assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera.4) PALERMO - Teatro Don Bosco, ore 09:00 In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, manifestazione "Nessuno rimanga indietro".5) CATANIA - Palazzo Minoriti, ex Provincia, ore 11:00 Conferenza stampa del sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, sul Cara e le sue criticità.6) BROLO (ME) - Sala consiliare del comune, ore 16:00 Il sindaco Irene Ricciardello incontra i vertici della rete autostradale siciliana per il miglioramento della sicurezza e della viabilità. Saranno presenti, tra gli altri, il deputato di Forza Italia, Nino Germaná e Marco Falcone, assessore regionale alle infrastrutture.7) PALERMO - Rouge et Noir, ore 17:30 Proiezione di "Roma" di Alfonso Cuarón, il film Leone d'oro 2018, prodotto da Netflix.8) CATANIA - Municipio, aula Consiliare, ore 18:30 Consiglio d'urgenza con all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 per evitare la perdita dei trasferimenti di fondi statali.9) PALERMO - Rouge et Noir, ore 20:30 Proiezione speciale di "Zen sul ghiaccio sottile" di Margherita Ferri. Il film è stato realizzato con il sostegno di Biennale College.10) SIRACUSA - Teatro Comunale, ore 20:30 "Scene dalla Frontiera - L'Abisso" di e con Davide Enia.11) PALERMO - Teatro Politeama, ore 21:00 Premio Beato Pino Puglisi.(ANSA)