Quest'anno l'evento finale è realizzato insieme con la Fondazione Circolo dei lettoridi Torino e d’intesa con la Fondazione Premio Mondello e la Fondazione Andrea Biondo.

, i due riconoscimenti sono stati assegnati venerdì 30 novembre 2018 presso la Società Siciliana per la Storia Patria, nell’ambito della 44a edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello.Davide Enia, Michele Mari con Leggenda privata (Einaudi), Laura Pariani con di ferro e d’acciaio (NNE), per la sezione Opera Italiana, Alberto Casadei con Biologia della letteratura (il Saggiatore), per la sezione Mondello Critica, sono stati designati la scorsa primavera dal Comitato di Selezione, presieduto da, composto dal critico letterario e saggista, dallo scrittore e critico letterario e televisivoe dalla scrittrice e sceneggiatricecon il Salone Internazionale del Libro di Torino.Davide Enia è stato votato da 62 su 120 componenti la Giuria dei Lettori Qualificati. I giurati, dislocati in tutta Italia, sono stati direttamente indicati dai librai di un circuito di 24 librerie segnalate dalla redazione dell’inserto culturale Domenica de Il Sole 24 Ore. Nei mesi scorsi, ognuna di queste librerie ha inviato alla Segreteria del Premio un elenco di 5 lettori ‘forti’, in grado di formulare un giudizio letterario critico e ragionato. I 120 lettori così selezionati hanno potuto esprimere la loro preferenza votando online in un’apposita sezione del sito www.premiomondello.it.La Giuria chiamata a decretare il Premio Mondello Giovani ha scelto Davide Enia con 96 preferenze su 180 giurati.La Giuria è formata da studenti siciliani: 180 studenti di 18 scuole secondarie di secondo grado, 12 di Palermo e 6 di Enna, Marsala, Caltanissetta, Agrigento, Catania e Santa Teresa di Riva (Messina). Un modo per accrescere ancora di più il peso dei giovani lettori, nell'attribuzione dei riconoscimenti del Mondello.Gli studenti hanno letto i tre libri in garae votatoil loro romanzo preferito, motivando la scelta con un testo critico. Sono167gli studenti chehanno votato.