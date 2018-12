. La notizia di un'ipotetica rottura fra l'ex premier e il Partito Democratico è tornata a circolare nelle scorse ore. Indiscrezioni rimbalzate su tutti i giornali parlano infatti di ununa lista centrista "à la Macron", che potrebbe debuttare già alle prossime elezioni europee. Obiettivo: portarsi dietro l'ala liberale dai Dem e conquistare quella parte di "Forza Italia" che non vuole morire salviniana.. Per la prima volta dal 2013, Renzi non sarà uno dei competitors delle primarie Pd, in programma per il 3 marzo. Ad oggi, il rottamatore non ha ancora un 'cavallo' su cui puntare. Ogni giorno, quello che sarebbe dovuto essere il suo candidato (l'ex ministro dell'Interno) sembra prenderne le distanze, rivendicando autonomia dalla vecchia reggenza. Sfumata anche la candidatura della renzianissima, il gruppo vicino all'ex premier sta giocando le sue carte esclusivamente nei congressi regionali."Dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi, la sinistra lo deve fare. In confronto a Salvini era un pischello". Con questa frase, secondo molti, l'ex sindaco di Firenze avrebbe avviato il disgelo con il leader azzurro, giusto per indicarne la. Fra i berlusconiani, il primo ad andargli incontro è stato, che sembra non aver ancora perdonato a Salvini e Di Maio l'aver affondato la sua candidatura a presidente del Senato, durante lo scorso marzo. L'ex ministro allo Sviluppo economico ha confermato di essersi visto con Renzi e di aver parlato con lui "di un nuovo progetto politico".Diversi analisti hanno già iniziato a sondare il terreno per quest'ipoteticaSecondo EMG, un nuovo partito di centro, guidato dall'ex premier, raccoglierebbedei consensi e potrebbe ambire a diventare la terza forza politica del paese, dietro Lega e M5S. Lasciata alle spalle Fi, il competitor naturale diverrebbe proprio il Pd, a cui - secondo il sondaggio - Renzi potrebbe sottrarre fino al 47% del consenso attuale. Per quanto riguarda la collocazione internazionale, potrebbe profilarsi un'alleanza con il movimento centristareduci da una forte ascesa in Andalusia. L'obiettivo sarebbe quello di fondare un nuovo gruppo all'europarlamento, di stampo profondamente europeista, capace di accogliere i tanti voti in uscita da Popolari e Socialisti.