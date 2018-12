PALERMO - Nuovo sciopero per i dipendenti di Engineering ingegneria informatica Spa: domani incroceranno le braccia dalle 11 alle 13 davanti alla sede, in viale Regione Siciliana a Palermo. Le due ore di astensione si aggiungono a quelle effettuate il 25 settembre e le quattro del 19 ottobre scorso, a difesa della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo, fermo al 2009. I dipendenti chiedono ai vertici aziendali l'apertura di un tavolo per la trattativa.(ANSA).