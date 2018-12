PALERMO - Comincerà nel 2019 il percorso previsto dall'Assessorato regionale della Salute per la stabilizzazione dei medici sostituti che operano nei servizi di emergenza di Seus 118. Lo stabilisce un decreto già firmato dall'assessore Ruggero Razza, e di prossima pubblicazione, che prevede le diverse tappe da seguire fino all'assegnazione dell'incarico a tempo indeterminato. Le aziende sanitarie, infatti, hanno confermato l'esistenza di fabbisogni stabili e carenze croniche di personale medico per lo svolgimento dei servizi per le emergenze 118. "Un decreto di cui si avvertiva la necessità - spiega l'assessore - con il quale avviamo la stabilizzazione dei medici del 118. Sono circa 300 in tutta la Sicilia quelli che potrebbero essere interessati, prima però, con una ricognizione, bisogna capire quanti saranno nelle condizioni di accedere alla stabilizzazione".

"Dal giorno del mio insediamento ad oggi - prosegue Razza - un passo alla volta, abbiamo portato avanti in totale 3.807 stabilizzazioni solo nel settore della Sanità. Con l'ultimo bando sulla mobilità dei medici anestesisti, per esempio, abbiamo riportato in Sicilia molti giovani che erano stati costretti a trasferirsi altrove".

"Da tempo seguo la vicenda dei medici del 118 - aggiunge Edy Tamajo, deputato regionale di Sicilia Futura - e non posso che apprezzare l'approccio dell'assessore Razza che ha stabilito finalmente un percorso che punta al superamento del precariato, e quindi alla stabilizzazione. Un segnale importante di come il confronto e la condivisione possono portare al raggiungimento di obiettivi importanti, che nel settore della Sanità in particolare significano vantaggi per tutti i cittadini".

necessario, assieme all'attestato di idoneità allo svolgimento delle attività di emergenza urgenza, per accedere alla graduatoria regionale di medicina generale per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato presso le aziende del servizio sanitario regionale. Il superamento del precariato parte proprio dalla possibilità per questi medici, che fino ad oggi hanno con incarichi a tempo determinato, di accedere in soprannumero, e senza riconoscimento della borsa di studio, ai corsi di formazione triennale di medicina generale attivati dalla Regione siciliana.Il settore dell'emergenza e urgenza è coinvolto in un processo di trasformazione per via del protocollo d'intesa firmato con la Lombardia per l'adozione del modello lombardo che dovrebbe portare alla creazione dell'Areus, l'Azienda regionale per l'emergenza e l'urgenza in Sicilia. A capo della Seus, società partecipata regionale, è andato infatti il veronese, già membro del nucleo di valutazione delle prestazioni dell'Areu 118 Lombardia.