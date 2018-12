Il cadavere è di Angelo Caruso, 60 anni, siracusano, disoccupato, incensurato. Era vicino alla chiesa di San Corrado Confalonieri, in un terreno abbandonato. Sarà necessaria l'ispezione cadaverica del medico legale per capire se l'uomo è stato ucciso e poi bruciato e come sia stato ammazzato. Gli investigatori indagano sulla vita privata dell'uomo.

La Procura ha aperto un'inchiesta. La salma è stata trasferita in obitorio dove il medico legale effettuerà gli accertamenti per acquisire elementi utili sulle cause della morte e l'orario del decesso.

SIRACUSA - Un cadavere carbonizzato è stato trovato dalla polizia in via Foti, nel rione Mazzarona, periferia nord di Siracusa.