delle organizzazioni sindacali che hanno trovato l'unità nella critica a un altro provvedimento, quello varato dal dirigente del dipartimento all’Energia Salvatore D’Urso.

, la Regione Siciliana ha dichiarato guerra agli assenteisti con una circolare dell’assessore alla Funzione pubblica Bernadette Grasso. E adesso ai sindacati tocca difendere i lavoratori. La circolare Grasso è stata accolta di buon grado"non saranno più concessi permessi di alcun genere, ad eccezione di quelli di servizio esterno o per la partecipazione autorizzata ai corsi di formazione e aggiornamento". Il provvedimento, inoltre, prevede per i dipendenti che dimentichino il badge l'impossibilità di regolarizzare la presenza attraverso una dichiarazione: scatterà, infatti, automaticamente il congedo ordinario d'ufficio.I sindacati confederali,hanno chiesto seccamente la revoca immediata del provvedimento e un incontro urgente per riportare il tema "nell'alveo delle corrette relazioni sindacali e delle normative vigenti". Sono stati più duri, invece, i sindacati autonomi,l. Questi hanno espresso il loro disappunto per un "nuovo clima di ‘caccia alle streghe'" in cui "alcuni dirigenti - così hanno scritto in una nota - calpestando ogni elementare principio di legittimità e rispetto dei contratti di lavoro, vorrebbero disporre nuove regole ingiustificatamente e soprattutto inutilmente restrittive". Per questo le sigle autonome hanno chiesto al governo di intervenire per far revocare l'atto.