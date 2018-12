Si tratta delle nomine a consiglieri laici del Cga, il Consiglio di giustizia amministrativa, e delle nomine dei presidenti degli Iacp, gli Istituti autonomi per le case popolari. Ma il passaggio nella commissione presieduta dal forzistanon è mai così scontato. Altre volte i deputati hanno messo i bastoni di traverso ai designati dal governo e anche in quest’occasione potrebbero non mancare gli ostacoli.I giudici del Consiglio di giustizia amministrativa, l’equivalente del Consiglio di Stato in Sicilia, sono in parte togati, e quindi giudici che hanno fatto carriera nella magistratura amministrativa, e in parte laici e cioè giudici nominati dalla politica. Il governo guidato da Nello Musumeci ha deciso di riempire i posti vacanti con l‘ex presidente dell’Arse l’avvocato palermitano nonché ex assessore all’Agricoltura del governo Crocetta,. Ma proprio sulla nomina di quest’ultimo peserebbe il pesante giudizio del gruppo parlamentare del Movimento Cinque stelle. Per i deputati pentastellati “la figura in questione, ha troppe relazioni con importanti imprenditori e politici tuttora in carica per poterne vagliare in maniera terza i procedimenti”.Alla presidenza dell’Istituto competente per la provincia di Palermo è designato, a Catania dovrebbe andare, a Messinae a Siracusa. Per l’Iacp di Trapani infine è stato nominato. Al momento questi enti non sono retti da dei commissari straordinari ed è proprio di questi giorni la decisione del governo che riguarda la transizione alla guida dell’istituto trapanese: il governo ha revocalo l’incarico anominando al suo posto, il capo di gabinetto dell’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone.verifica che i nominati abbiano i requisisti, ma l’esperienza remota e recente dimostra come il voto favorevole non sia scontato. Si ricorderà, infatti, che in questa legislatura, la commissione parlamentare ha fatto saltare le nomine di due dei consiglieri d’amministrazione indicati per Riscossione Sicilia. Il confine fra ragioni tecniche e ragioni politiche, infatti, nella commissione Affari Istituzionali si fa a volte labile e alcuni deputati della “coalizione di governo”, dissidenti dalla linea, trovano facilmente modo di votare con l’opposizione e non fare passare i designati. Anche in passato, durante l’esperienza del governo Crocetta alcune nomine, ad esempio in occasione delle nomine dei consiglieri di amministrazione dell'Irsap o dei direttori generali della Sanità, furono fermate dai parlamentari. E proprio le nomine dei manager della Sanità saranno un ulteriore banco di prova per la coalizione che appoggia il governo e che in prima commissione dovrà trovare la maggioranza.L’ultima cartina tornasole disponibile sullo stato della maggioranza è di giovedì scorso, quando, per la terza volta consecutiva, non ci sono stati i numeri sufficienti per approvare il ddl sui debiti fuori bilancio. Qualcuno a Palazzo dice che questo sia un modo per alzare la posta in vista della Finanziaria. È chiaro però che prima della discussione della legge di stabilità non mancano le occasioni per verificare la tenuta della “coalizione di governo”.