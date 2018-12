SIRACUSA - Agnes, la donna nigeriana che bivaccava giorno e notte su una panchina in corso Umberto a Siracusa, adesso ha una casa anche se temporanea. Si trova nella comunità terapeutica assistita La Magnolia dove è stata trasferita dopo svariati tentativi di darle un tetto da parte del Comune.L'inserimento in struttura è stato preceduto da un passaggio nel reparto di Psichiatria per stabilizzare una ideazione che la costringeva a rifiutare ogni tipo di assistenza e vivere all'addiaccio. "E' il risultato di un lavoro di sinergia tra il Dipartimento Salute mentale dell'Asp di Siracusa e l'Assessorato alle Politiche sociali del Comune", afferma il direttore del Dipartimento Salute mentale Roberto Cafiso.