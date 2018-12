2) PALERMO - Cantieri Culturali Zisa, sala De Seta, ore 09:00 "Festa dell'accoglienza di tutte le scuole e della cittadinanza". L'evento, organizzato da Riccardo Ganazzoli, dirigente scolastico della scuola media "Antonio Ugo", insieme alla collaboratrice, Marilena Salemi, con il patrocinio del Comune di Palermo, vedrà il coinvolgimento di 17 scuole palermitane, oltre ad alcune associazioni.

3) PALERMO - Palazzo Comitini, ore 09:00 Convegno nazionale di studi dal titolo "Fonti per la storia della medicina in Italia (età medievale e moderna)", organizzato da Società Italiana di Storia della Medicina, Officina di Studi Medievali e Biblioteca Francescana. Fino al 6 dicembre.

4) BUSETO PALIZZOLO (TP) - Centro Diurno per Anziani, via San Vito Lo Capo, ore 09:30 Presentazione del progetto "Non cadere nella trappola", per promuovere la prevenzione dall'uso di sostanze psicotrope e stupefacenti con attenzione ad un uso controllato e responsabile del web. Coinvolge 8 comuni della provincia: Marsala, Paceco, Buseto Palizzolo, Custonaci, Valderice e San Vito Lo Capo, Campobello di Mazara.

5) PALERMO - Palazzo Forcella De Seta, Sala Florio, Foro Umberto I 21, ore 09:30 Convegno dal titolo: "Edilizia 4.0" organizzato dai gruppi giovani di Ance Palermo e di Sicindustria Palermo.

6) TREMESTIERI ETNEO (CT) - Centro direzionale Nuovaluce Città metropolitana, ore 10:00 Mattinata-studio su un progetto pilota riguardante il monitoraggio del gas Radon in 15 Istituti scolastici dell'Area metropolitana. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.



7) PALERMO - Confcommercio, via E.Amari 11, ore 10:30 Firma di una convenzione - tra Federagromercati, Confcommercio Palermo e Associazione mandatari e grossisti ortofrutticoli di Palermo - per promuovere crescita e valorizzazione del commercio e del patrimonio agroalimentare siciliano. Presenti Patrizia Di Dio, Valentino Di Pisa e Alberto Argano.

8) MESSINA - Duomo, ore 11:00 Celebrazioni in onore di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare. Messa officiata dall'Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla. Partecipa, tra gli altri, il Comandante Marittimo Sicilia Ammiraglio di Divisione Nicola de Felice.

9) PALERMO - Ars, ore 12:00 Conferenza stampa deputato dell'Udc all'Ars, Vincenzo Figuccia, per approfondire le criticità della variazione di bilancio in corso di approvazione e le proposte emendative.

10) PALERMO - Sicindustria, via Alessandro Volta 44, ore 14:30 Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo Gian Marco Centinaio partecipano ad un incontro dal titolo: "Infrastrutture e turismo per la crescita della Sicilia".

11) CATANIA - Cittadella universitaria, aula Oliveri, ore 15:00 Tappa di Senaf per raccontare il progetto di digitalizzazione delle imprese. In programma un focus sull'elettronica 4.0 organizzato dai Laboratori Mecspe e la presentazione dei dati territoriali dell'Osservatorio Mecspe.

12) PALERMO - Steri, Sala delle Capriate, ore 16:30 Presentazione del libro "Parole Prigioniere - I graffiti delle carceri del Santo Uffizio di Palermo", a cura di Giovanna Fiume e Mercedes García-Arenal.

13) PALERMO - Villa Niscemi, sala delle carrozze, ore 17:15 Conferenza stampa di presentazione della II edizione della "6 Ore di Mondello", l'ultramaratona in programma sabato 8 dicembre.

14) PALERMO - Caserma "Pietro Lungaro", nell'Aula "Domenico Corona", ore 18:30 Proiezione del film "Una storia senza nome" del regista Roberto Andò, presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. La proiezione sarà preceduta da un breve dibattito a cui prenderanno parte il regista della pellicola, l'attore Renato Carpentieri, Maria Concetta Di Natale, Ordinario di Museologia e Storia del Collezionismo presso l'Università di Palermo.

15) PALERMO - Teatro Biondo, ore 21:00 Debutto dello spettacolo "Una bestia sulla luna", di Richard Kalinoski, regia Andrea Chiodi. Con Elisabetta Pozzi.

PALERMO - Avvenimenti previsti per martedì 4 dicembre in Sicilia:1) CATANIA - Le Ciminiere, ore 09:00 Apre "OrientaSicilia", fiera sull'orientamento universitario, professionale e scolastico in programma fino al 6 dicembre.