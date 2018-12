. Questa mattina, il governo francese ha annunciato una moratoria, perfissato inizialmente per il 1 gennaio 2019. In queste ore, spetterà propriospiegare alla stampa le nuove misure, definite "di pacificazione nazionale".Ma l'apertura verso inon sembra aver soddisfatto le aspettative del movimento antigovernativo:- ha dichiarato il portavoce Benjamin Cauchy - le nostre rivendicazioni sono molto più ampie. Vogliamo gli stati generali della fiscalità e la rivalutazione degli stipendi, oltre a un vero elettroshock politico sulla rappresentatività dei cittadini"E' probabile, quindi, che i dimostranti tornino, per la manifestazione programmata nei giorni scorsi. Si tratterebbe soltanto dell'ultima di una lunga serie di proteste che nelle ultime due settimane hanno messo "a ferro e fuoco" gran parte delle città francesi. La più grande il 17 novembre scorso, quando - con l'appoggio di tutti i partiti d'opposizione (da destra a sinistra) - il movimento è riuscito a portare per le strade di Parigi circa 300mila persone. Molteplici i disagi e i danni arrecati a persone, automobili e attività commerciali. Ad oggi si contano quasi 900 persone ferite e quattro vittime.