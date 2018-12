“Decine di sindaci siciliani denunciano una situazione finanziaria drammatica che avrà gravi conseguenze per i servizi sociali, trasporto pendolari, stabilizzazione del personale e persino per l’ordinario pagamento degli stipendi. Un fallimento sostanziale - aggiunge Lupo - dovuto al continuo taglio dei finanziamenti regionali che rischia di incidere pesantemente sui cittadini con tasse elevate e servizi ridotti all’osso”.

“Non è accettabile che il governo Musumeci predichi il diritto allo studio e nel contempo non garantisca i trasporti per la frequenza agli studenti pendolari - continua il presidente della commissione Cultura formazione e Lavoro Luca Sammartino, promotore dell’incontro - proprio a tal proposito, la Commissione ha approvato un ddl per il Diritto allo studio che prevede un incremento del 30 per cento del contributo per il trasporto degli studenti”.

“Abbiamo ascoltato il ‘grido di dolore’ dei sindaci degli oltre 50 comuni siciliani in dissesto e pre-dissesto - ha concluso Barbagallo - per fare fronte ad una situazione che rischia di abbattersi sulle fasce più deboli della popolazione. Il governo regionale intervenga celermente prevedendo un Fondo unico di sostegno”.

“Il governo Musumeci finanzi adeguatamente il Fondo per sostenere i Comuni in dissesto ed assicurare parità di servizi a tutti i cittadini della Sicilia”. Il capogruppo Giuseppe Lupo, presente oggi assieme ai parlamentari Pd Anthony Barbagallo e Luca Sammartino, alla riunione congiunta delle Commissioni Bilancio e Cultura per l’audizione dei sindaci dei Comuni in dissesto, condivide l’allarme dei primi cittadini.