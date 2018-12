che la mafia non e' ancora vinta, ma che bisogna fidarsi dello Stato e delle forze dell'ordine il cui lavoro e' incessante e quotidiano e sta portando a risultati straordinari", afferma la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, che aggiunge: "La mafia che si infiltra nell'economia cittadina e' un pericolo, un attentato contro l'economia legale e la libera concorrenza, per questa ragione, nel rinnovare i sentimenti di profonda gratitudine ai carabinieri e alle forze dell'ordine e

alla magistratura per l'opera svolta a tutela dei cittadini onesti, invitiamo tutti gli imprenditori e i commercianti a schierarsi sempre dalla parte dello Stato".

rivolti alla magistratura e alle forze dell’ordine dopo il blitz antimafia “Cupola 2.0”.è ancora pressante la presenza di Cosa nostra – scrive in una nota il presidente di Confesercenti Palermo, Mario Attinasi - Da parte nostra un caloroso ringraziamento a magistratura e carabinieri che con il loro lavoro incessante contribuiscono ogni giorno a rendere sempre più libera la nostra città dal cancro mafioso. Dalle prime notizie sull’indagine in corso emergono 28 episodi di ‘pizzo’ ai danni dei commercianti, specie nel settore edile: l’ennesima prova, qualora ce ne fosse bisogno, di come l’estorsione sia ancora un’importante fonte di reddito per la criminalità e un giogo mortale per le attività commerciali e imprenditoriali. Non possiamo che essere soddisfatti per la decisione di nove vittime del racket di denunciare ed esortiamo tutti a fare altrettanto: è questo infatti l’unico modo per ribellarsi e non consentire alla mafia di mettere le mani sui sacrifici di un’intera vita".