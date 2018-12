PALERMO - "L'operazione antimafia di stamane è l'ennesima vittoria dello Stato contro la criminalità organizzata, oltre che la conferma della presenza di una squadra investigativa di altissimo livello". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando il fermo di 46 persone avvenuto a Palermo. "Oggi, per la nostra Isola ma anche per l'intero Paese, - prosegue - è una bellissima giornata. E di questo voglio ringraziare, a nome di tutta la comunità siciliana, i carabinieri e i magistrati per quotidiano impegno a favore di una Sicilia più libera".(ANSA).