La donna è stata soprannominata la 'mantide del torinese'.

Avrebbe narcotizzato i suoi amanti, con degli ansiolitici sciolti nel bicchiere, per poi rapinarli. Una commerciante di 30 anni, già nota alle forze dell'ordine per rapina aggravata e indebito utilizzo di carte bancomat, è stata arrestata dai carabinieri a Grugliasco in provincia di Torino.