“Dimmi una cosa - ha chiesto Di Giovanni a Fricano, dopo avergli dato uno schiaffo - me l'hai detto a me che non se ne è preso!? ... Ma quando te lo levi il vizio di prendere per il culo i cristiani!? …ma quando ... l'ho preso ... quando... ti ammazzo ... ma quando la finisci di fare lo sbirro?... ti do una "carcagnata" nella pancia ... e ti levo davanti i coglioni ... perché mi stai rompendo i coglioni ... mi stai rompendo i coglioni...ma quando la finisci...mi deve fare capire quando la finisci Rossà!... la devi smettere di fare il coglione ... di prendere in giro ... la devi smettere ..”.

e bibite non le possiamo vendere, sangù! P

erché ci sono quelli che li vendono già.

Noo! ... Minchia! ... (ride) ... c'è proprio lui! S

iccome le persone che conosce lui li conosco io... ci siamo nel discorso! M

a perchè io mi devo andare a rompere le corna con te ... mi hai capito che ti voglio dire!

glieli vende "mircate" e con i soldi ...Quelli una cassa da ventiquattro bottiglie sei euro, l'amico mio quattro euro o cinque. Ci siamo? Non è cosa". Insomma, il settore non avrebbe permesso intromissioni, per questo i due hanno poi deciso che avrebbero puntato sul mercato dei prodotti ittici congelati. "Noi altri

dobbiamo fare un lavoro ... dove già c'è un lavoro in piedi ... ci siamo! Non dobbiamo né scavalcare, né metterci accanto a queste persone", aveva detto D'Agostino.

che Rosario era un “dipendente” di Di Giovanni che, pur non bevendo, era un buon intenditore di vini. Entrambi stavano cercando di acquistare un furgone per il trasporto e la consegna delle bibite e dei vini ai clienti.

Fricano, inoltre, non aveva dubbi sul buon andamento del negozio visto che avevano la possibilità di imporre le forniture ai numerosi pub ed attività commerciali della zona: "No vabbè ... lo so ...... che tutti i pub ... tutte cose ... tutte cose loro hanno . "ddà sutta" ... ne hanno assai! ... lavorano forte!”.





Era il titolare dell'ingrosso in via Giacalone, nella zona della movida palermitana.Ma non sempre le cose andavano come il boss voleva. In un'occasione, Fricano viene infatti aggredito verbalmente e fisicamente da Di Giovanni, non soddisfatto del suo lavoro. La scena è stata immortalata dalle microspie e ulteriormente documentata dalle intercettazioni: il titolare di un pub dell'area "dominata" dal clan, aveva deciso di non acquistare le bibite di Cosa nostra.Ne parlavano anche Rubens D'Agostino e Giovanni Battista Lo Coco, intercettati mentre si trovavano a bordo di una Fiat Panda. Dalla loro conversazione viene a galla, ancora una volta, il monopolio e l'imposizione, da parte di Di Giovanni, della fornitura di vini e bevande ai ristoratori e ai gestori di pub della zona. Lo Coco, infatti, intendeva far parte del business, ma non poteva, come D'Agostino ha confermato: "LLo Coco e D'Agostino hanno poi paragonati i vari prezzi "praticati" da altre due ditte che si occupano della distribuzione delle bevande, una al Villaggio Santa Rosalia, l'altra alla Noce: "Questi sono tutti sbirri, hanno fatto arrestare una poco di cristiani e si fanno pagare assai, pure con assegni. L'amico mio inveceE' stato il fratello di Fricano, Mariano detto "Maurizio" a precisare